泫雅首度公開二人交往告白過程　女神主動表白：喜歡DAWN一段時間

有「性感小馬」之稱的韓國女歌手泫雅昨天（5日）推出新單曲《FLOWER SHOWER》，亦是她離開舊公司Cube娛樂首個作品，因此備受傳媒及粉絲的關注。這次泫雅更是破天荒與男友DAWN同日出碟，被粉絲形容為「最浪漫的競爭」。昨日小倆口翹到實現身記者會，甜蜜到不得了。

這次泫雅推出新歌的反應非常熱烈，雖然這次收起以往破格的性感，但成績同樣非常驚人；另一邊男友DAWN則以《MONEY》一曲以Solo歌手身份再出道。偶像情侶同日出碟又一同舉辦記者會，泫雅和DAWN成為了韓國K-Pop史上的首人。不過講到同時回歸，雖然二人沒有想到「競爭」，可是就要互相爭用練習室的時間等。兩人首次公開接受記者提問，除了音樂外，戀情當然也成為了最大的焦點之一。回答問題期間，泫雅和DAWN也不時互相對望，現場散發着甜蜜的氛圍。

泫雅和男友DAWN翹到實現身記者會，甜蜜到不得了。（Newsen）

更多泫雅、DAWN記者會現場圖片：

+ 6 + 5 + 4

而泫雅昨日（5日）出演《深夜正式演藝》時，終於首度開腔講到與男友的戀愛史。泫雅坦言不想再欺騙愛自己的人，所以當時決定公開與DAWN已交往兩年的事實。被問到與DAWN拍拖的感覺，她形象對方「雖然木獨但心思細密且不花心」，另外泫雅亦講到與男友在音樂及藝術方面十分有共鳴。節目中泫雅更大方承認，以前就喜歡DAWN一段時間，考慮過後才勇敢向男方告白。沒想到DAWN突然提出交往，兩人就自然而然走在一起。泫雅每次提起男友就變身小女人，害羞的表現令旁人都感覺到幸福。

泫雅在節目大方承認，她首先向DAWN告白。（深夜正式演藝截圖）