首代無綫女主播59歲葉雅媛為趙雅芝慶生　網民讚凍齡40年保養得好

提起香港新聞女主播，大家可以會想起梁凱寧、周嘉儀或是方健儀，但講到傳奇而又資歷深的無綫新聞女主播的話，就一定是葉雅媛。

1997年時在有線新聞工作的葉雅媛。（網上圖片）

當時還只是20歲出頭的葉雅媛，在1979年就以香港中文大學新聞系一年級學生的身份，加入了無綫新聞成為一名實習記者。畢業後她也成為了《六點半新聞報道》及《新聞透視》的主持，工作7年後於1987年離職，在1995-99年又在有線新聞出任記者及主播一職。當時的她由於樣兒標誌又易記得，出鏡報導新聞又專業，所以好快就成為定傳戶曉的人物，更成為了大家公認「新聞才女」。

80年代的葉雅媛，好靚女。（網上圖片）

因為葉雅媛受到市民歡迎，所以追求者亦不在少數，相傳當時曾經有男粉絲為了送玫瑰花接收工，而葉雅媛則為了避開這位痴心粉絲，而將自己藏到採訪車後座。最終她就選擇了與著名建築師徐憲輝結婚，據知，徐憲輝的家族還經營着著名食店「太平館」，兩人實在是郎才女貌。她在婚後與徐憲輝育有一子一女，不過就只是偶然出席公開活動，生活得非常低調。直至2012年，就有報道指，因為第三者介入而婚姻破裂， 結束了超過二十年的婚姻，回復單身。

葉雅媛（圖片左下角）真係Keep得好好。（劉培基微博圖片）

近日適逢是趙雅芝的65歲生日（11月15日），葉雅媛、時裝及形象設計師劉培基、小鳳姐和粵劇名伶白雪仙等一班好友也到場慶祝。劉培基在微博分享照片後，也有不少網民祝趙雅芝生日快樂之餘，也有人讚：「仙姐看起來氣色很好」，更讓人驚訝的是，葉雅媛這位將近60歲，新聞界傳奇人物也保養得非常之好，一點也看不出歲月的痕跡。

在2007年由已故資深體育新聞主播伍晃榮主持待節目《新聞話事·人》中，葉雅媛就說道：「唔知點解而家啲新聞一味要寫唔好嘅，掉轉晒，將啲嘢扭曲。」當時伍晃榮則問：「係咪暗示傳媒水平下降咗？」節目中葉雅媛就沒有正面回答，反而舉了一個例子：「記唔記得我哋以前新聞記者行出去，人哋會尊重你。因為當時電視選擇較少，但係今時今日，我聽過有記者同我講，如果你行出去話畀人聽你係記者，人哋走都走唔切。我哋要反省下點解會有咁嘅現象，我哋做咗乜嘢呢？」