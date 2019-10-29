開電視2020節目巡禮陣容有驚喜　邀多位女神做節目包括呢位前主播

香港開電視明天（30日）將舉行「香港開電視2020年節目巡禮」，屆時將會介紹多個年度精彩節目，《香港01》收到出席名單資料，發現屆時將有約40多位藝人、名嘴及主播出現，相信是在未來日子為該台拍節目，當中更有不少屬女神級，例如倪晨曦、黃心美、Rose Ma、張沛樂（沙律）、楊思琦、鄭融等，而當中一位新聞小花的出現更是令人意想不到！

倪晨曦、黃心美（@misselvani、@scarlett328）

Rose Ma、張沛樂（沙律）（@roserosemama、@charlottecheung107）

梁凱寧將以節目主持身份亮相開電視

前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）因外貌甜美和姣好身材，一直備受網民喜愛，更因此擁有「新聞小花」之稱。她上月初離開工作6年的TVB後，之後的去向亦成為外界關注。當時網上曾一度傳出梁凱寧投考督察的傳言，不過她激動澄清是虛假消息，直斥散播謠言者沒有「fact check」後，就飛往斯里蘭卡義教，原來早前香港開電視已成功邀請梁凱寧主持節目，正面迎戰一眾人氣女神，至於是甚麼節目，拍檔又是誰？《香港01》曾經向香港開電視公關查詢，對方大賣關子：「主持咩節目而家唔講得，聽日你哋咪知囉。」

前無綫主播梁凱寧離巢後即飛斯里蘭卡 任義教宣揚民主自由

梁凱寧於今年8月底辭職信，並在9月1日的《晚間新聞》中正式與觀眾道別。（梁凱寧Instagram：@maggieleung0722）

梁凱寧上月初離開了工作六年的TVB。（梁凱寧Instagram：@maggieleung0722）

方健儀和李臻曾是無綫新聞部同事，後者早前已回歸娘家有線電視，擔任內容經營總經理，主力負責非新聞類的OTT發展。（@akinafong、@oscar.t.lee）

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