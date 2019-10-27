台灣新聞主播李文儀靠心口揚威海外　網友狠批：這是種殘忍的行為

世界各地的討論區，都是網友發揮創意的最佳平台。日前一位台灣三立新聞的主播李文儀在報新聞的時候，有觀眾就發現了李文儀胸前有一個異象，更即時分享至PTT，瞬間成為討論熱話，連外國討論區都找到李文儀的足跡。其實李文儀當日的衣著非常簡單，外面穿着一件桃紅色外套，裡面穿了一件白色襯衣，再加一條項鏈，豈料三件看似很大方的服飾，配合起上來再加上些少想像力，就能令一眾網友大笑一場。

網友一致裁定，李文儀當日帶狗（芝娃娃）報新聞！（翻攝自Facebook）

「間諜吉娃娃」

依圖所見，李文儀的服飾配搭起來真的好像藏了一隻芝娃娃在胸前一樣，網友更為這個現象命名為「間諜吉娃娃」（芝娃娃）,更引來一大班網民「批評」：「攝影棚不是禁帶寵物嗎」、「好殘忍，把寵物縫在身上」、「這種殘忍的行為好笑嗎？」。但李文儀起初還以為「間諜吉娃娃」是批評自己的報新聞技巧或能力，後經朋友解釋她才恍然大悟。而她亦沒有因此而生氣，更特意把外套脫下，再拍照放上Facebook親自「剖白」胸間秘密，她留言謂：「這就是吉娃娃的『內心世界』」，即時與網友打成一片，更獲得「芝娃娃」的外號！

「芝娃娃」有啲似大小姐林淑敏：

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