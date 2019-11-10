佟麗婭登中國版《InStyle》封面意外「變」秦嵐　網友：放錯相？

由「新疆四美」之一的佟麗婭主導的舞蹈劇《在遠方，在這裡》日前正式上演，早前有一輯她身穿民族服飾，於沙漠拍攝的照片在網絡瘋傳，充滿異域風情，獲網友大讚「太美」，紛紛為之傾倒。

近日，美國雜誌《InStyle》中國版《InStyle優家畫報》拍攝了一組佟麗婭的封面照，她身穿Loewe裙裝，佩戴BVLGARI的首飾，露出半邊肩膊側臥在軟墊上，眼神溫柔，女人味十足。

佟麗婭為《InStyle優家畫報》演繹封面。（微博@InStyle優家畫報）

不過，可能是後期處理得太過的原因，封面雖然很美，但很多網友都將這張照片誤認作是秦嵐，紛紛留言表示「這是放錯照片了吧」、「怎麼看都是秦嵐」、「修圖師有毒吧，把人修的又像秦嵐又像張天愛就是不像佟麗婭」等，指責將圖P得太勁。

大家覺得似不似秦嵐呢？（微博@InStyle優家畫報/秦嵐工作室）

也有人認作張天愛。（微博@Crystal張天愛）

其實除了《InStyle》雜誌封面驚變秦嵐一事令佟麗婭受到關注之外，近日由她打造及領銜主演、以講述了一個自我成長、報答遠方家鄉故事的舞蹈劇《在遠方，在這裡》亦成為網民討論的話題之一。佟麗婭6歲開始學習跳舞與表演，12歲已經開始隨少兒藝術團演出，曾是中國歌舞團旗下的舞蹈演員，功底深厚，今次由演員做回舞者，同時帶領一個百人團隊，對她來說也是一個不少的挑戰，首場演出非常成功，佟麗婭也在微博感觸道「為大家驕傲」。