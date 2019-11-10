【多圖】前澳門小姐麥嘉欣做微電影女主角　飾沈震軒戀人難掩興奮

沈震軒（Sammy）月初宣布加盟邵氏兄弟國際影業有限公司，繼續積極往歌影視發展，成為一名全能藝人。最近他在Instagram透露有新動向，參與了一套音樂微電影的拍攝並擔任男主角，而令人相當驚喜的是，飾演沈震軒戀人的女主角大有來頭，她就是2017年的澳門小姐冠軍麥嘉欣（Sofia）。

沈震軒在一套音樂微電影中擔任男主角，女主角則是2017年的澳門小姐冠軍麥嘉欣。（Instagram：@sammysumchunhin）

二人在微電影中飾演情侶。 （Instagram：@sofiavdsp）

今年22歲的Sofia是一名中葡混血兒，因擁有深邃的五官和甜美的笑容，當選澳門小姐後大受歡迎。她上月剛剛宣布加入YouTube頻道「微辣Manner」成為旗下藝人後馬上成為微電影女主角挑戰演技，她坦言應該很多人都不知道其實自己很喜歡演戲，而且能與沈震軒合作很興奮：「係沈震軒呀，同靚仔做嘢唔怕攰！」

今年22歲的Sofia是一名中葡混血兒，因擁有深邃的五官和甜美的笑容，當選澳門小姐後大受歡迎。（Instagram：@sofiavdsp）

日前正式開始拍攝。 （Instagram：@sofiavdsp）

二人於今年8月舉行的的澳門小姐選舉中已經見過面。（Instagram：@sofiavdsp）

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