【專訪】宋熙年正式離開TVB　做足12年考慮退居幕後：想由零開始

「咁多年喺同一間公司工作，（離開）係真係唔捨得嘅！」2007年奪得《華裔小姐競選》冠軍的宋熙年（Sarah）於今年7月底約滿，離開服務了12年的TVB，自己建立個人團隊往外闖。她坦言突然間靜下來回復「自由身」相當不習慣，但發現不但時間多了而且來得有彈性，生活反而過得比較充實。亦可以嘗試一些在大台未曾做過的事情。 撰文：趙允琳 攝影：葉志明

她坦言離開公司後更懂得享受時間。（葉志明攝）

宋熙年坦言離開公司初期相當不習慣，不過心態變得輕鬆了，更懂得享受時間。她簡單形容一下自己沒有工作的一天：「起身，照顧小朋友，同佢玩呀、餵佢食嘢呀，然後覆email、電話呀，然後出去做生活瑣碎嘅事，開會、借衫、去銀行，甚至乎整頭髮、整指甲！最好就趕到返屋企氹仔仔食飯、沖涼、瞓覺，跟住做運動，再同助手傾吓有咩未做聽日做，仲要吩咐工人姐姐聽日要安排嘅嘢，如果淨返少少時間就睇吓電視、上吓網敷個mask！」（離巢後時間應該比以前來得充裕？）Sarah搖搖頭，笑着回應道：「反而覺得啲時間好似唔夠用咁！以前好清楚每一日有啲咩工作，例如呢日《東張》、呢日《明珠生活》外景、呢日做活動主持等等，依家我會安排做返多啲自己嘢，例如做多啲運動，做瑜伽、搵trainer咁樣。然後又到家庭主婦嘅工作，買咩菜、食咩餸、安排工人姐姐嘅時間、同仔仔玩嘅時間等等，真係比以前充實咗好多。」

她表示入行沒有為自己設太過實在的目標，因為追求完美會令自己很辛苦。（葉志明攝）

多年來在TVB合共主持接近30個節目，Sarah可謂是大台數一數二的一線主持之一。貴為華姐冠軍，氣質非凡大方得體，再加上自小於澳洲長大的她有一口流利英語，口才了得，但她卻未受到TVB的重用，代表作只有《東張西望》以及明珠台的英文節目《Dolce Vita》，未有機會主持TVB的大騷如台慶、頒獎禮等，有不少網民更為她感到可惜，Sarah坦言樂觀面對：「呢行不斷有好多嘢都achieve唔到！例如你做到影后嘅時候，你又會想進軍荷里活，目標會不斷咁樣更新先會有進步，一定有嘢係未achieve到嘅。最緊要慢慢嚟，我覺得自己未必一定要有好實在嘅目標，有啲人個目標可能係要攞視后，套劇嘅收視要去到某個位、又或者今年要拍幾多套劇。但我自己唔係話唔定目標畀自己，但唔會畀一個好『死』嘅目標畀自己，例如諗吓上年自己有咩進步咗嘅、嘗試多咗、工作滿意咗，我嘅心靈上就已經達成咗目標，唔需要太完美，因為我覺得咁樣太辛苦啦。」

未有機會主持TVB的大騷如台慶、頒獎禮等，有不少網民更為她感到可惜，Sarah坦言樂觀面對。（Instagram：@rahrahsong）

記者留意到Sarah拍照的時候一定會露齒笑，而且亦不斷問攝影師「我望落去係唔係好惡？」，原來是因為曾被多次提醒看上去太惡太正經：「我啱啱入行嘅時候好多經理人同公司嘅前輩都同我講話，我一緊張嘅時候眼神就好銳利，或者係我唔識得點去放緩我自己嘅眼神，再配合埋妝容等等，而我講嘢又比較字正腔圓講得好急，所以當我做嘢好投入嘅時候，人哋就會覺得我好似好惡咁。」她笑言幸好自己本人性格隨和，暫時未試過被同事誤會：「就算有都可能唔會正面同我講，我覺得我喺呢個圈嘅人緣都ok嘅，從來冇同人有咩正面衝突，哈哈！但係我老公都有同我講過呢個問題，所以我都不斷提醒自己要放鬆吓自己嘅眼神、或者講嘢講慢少少。」

Sarah拍照的時候通常會露齒笑，原來是因為曾被多次提醒看上去「太惡」。（葉志明攝）

身為皇牌MC，Sarah現時除了以司儀工作為主外，亦會集中火力經營自己和老公陳智燊（Jason）的YouTube頻道。她表示離開公司後自由度較高，對於每個工作都有更多機會去參與更多、提供更多意見，亦希望能創新一些，做一些在TVB從來未嘗試過的事情。Sarah希望透過自己在幕前打滾多年的經驗，與Jason齊齊「踩過界」做幕後：「我哋好想由零開始創作節目，我哋對製作好有熱誠，始終做咗咁耐幕前，對某啲嘢多咗好多概念，想搞啲新穎啲嘅嘢！希望拍完之後賣版權畀本地或者一啲海外電視台，例如新加坡、馬來西亞等等！」

Sarah現時除了以司儀工作為主外，亦會集中火力經營自己和老公陳智燊（Jason）的YouTube頻道。（YouTube：sarah & jason）

Sarah自小在澳洲長大，而老公亦同樣是「半個鬼仔」，會否比較嚮往外國生活而選擇移民，她表示：「澳洲都係我另一個家，因為我爹哋媽咪都喺嗰邊，但我依家都幾習慣香港嘅工作模式，如果突然返去澳洲就要適應另一個節奏，暫時未有移民嘅諗法。不過反而我會諗希望可以一年去澳洲住一個月，又帶吓小朋友返英國探嫲嫲，因為老公嘅屋企人都喺嗰邊。」至於將來會否讓囝囝到外國升學，她表示希望尊重囝囝的想法：「如果我哋有能力，都希望可以支持到阿仔去外國讀書，不過呢個就要交返畀佢自己揀，但都當然唔好太細個去啦，起碼有少少獨立能力先去啦。」她又表示，明白香港現時學生讀書壓力大，外國學業壓力確實較輕：「我當年細個喺外國讀書嘅時候都真係幾輕鬆，又冇乜功課做，但我都聽依家好多喺外國嘅家長都話，個小朋友啱啱讀書都已經比以前多咗好多嘢學，唔係淨係香港係咁樣。」

（Instagram：@rahrahsong）

現時經常在社交網站見到Sarah一家三口生活過得非常幸福，她笑言可以再增加一個家庭成員就更好：「一定會生多個！希望呢一兩年，想生個女！因為有咗仔就會想生多個女！」對將來甚有盼望的她亦寄語10年後的自己：「唔好再咁緊張做嘢，希望同老公一樣咁開心，老公一樣咁錫我，阿仔仍然咁聽話，同埋自己少啲皺紋、一樣咁靚，哈哈！」

自小在澳洲長大的Sarah表示，澳洲是她另一個家，但暫時未有移民想法。（葉志明攝）

髮型： Nicole Yip@ii hair & nail

化妝： Sammy Lam

服裝：Cheryl Yam @wwchezw

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