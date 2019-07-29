2007年華姐冠軍宋熙年傳離巢　入行12年主持逾30個節目仍被冷待

現年33歲的《東張西望》 首席主持宋熙年（Sarah）自從去年為丈夫陳智燊誕下兒子Damon後，將全副心思放在家庭上，一家三口日日大曬幸福勁溫馨。而Sarah近日有傳與服務了12年的TVB約滿，決定不續約兼離巢，她隨後的去向成為關注。

近日傳出Sarah與TVB約滿的消息。（宋熙年IG：@rahrahsong）

TVB官網上的藝人名單並沒有宋熙年的名字。（TVB）

Sarah於2007年代表澳洲悉尼參選「國際中華小姐競選」奪得冠軍後加入TVB，因為口才了得而於入行初期就成為《東張西望》的主持之一，多年來合共主持接近30個節目，可謂是TVB數一數二的一線主持之一。雖然Sarah貴為華姐冠軍，氣質非凡大方得體，再加上至小於澳洲長大的她有一口流利英語，口才了得，但她卻未受到TVB的重用，代表作只有《東張西望》，以及明珠台的英文節目《Dolce Vita》，未有主持過任何TVB的大騷，台慶、頒獎禮等通通沒份。

Sarah於2007年代表澳洲悉尼參選「國際中華小姐競選」奪得冠軍。（視覺中國）

Sarah多年來合共主持接近30個節目。（宋熙年IG：@rahrahsong）

不過，其實Sarah除了有TVB的主持工作外，在外面亦有密密接job，更經常被邀請做商演的司儀。據稱，她的每個騷價約2至3萬，相信離巢後應該會有更多時間和機會做活動司儀，再加上她和陳智燊共同經營YouTube頻道，更有11萬名訂閱者，收入隨時比留在TVB更加可觀。不少網民紛紛慨嘆TVB再次走寶失去一位資深主持，不過亦有不少人支持Sarah離開的決定，認為她是用行動支持被TVB冷待的丈夫陳智燊，並祝福她之後能發展順利。《香港01》曾致電宋熙年求證，但暫時未獲回覆。

Sarah經常在社交網站大曬一家三口溫馨照。（宋熙年IG：@rahrahsong）

點擊觀看更多宋熙年的美照：