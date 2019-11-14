39歲金泰希產後40日極速復工　兩女之母身材零走樣令網民驚嘆

現年39歲的韓國女星金泰希自於2017年誕下大女兒後，今年9月再獲老公Rain誕下二女兒，三年抱兩勁幸福。雖然金泰希忙於坐月和湊B，暫時未有出席公開活動，不過原來已悄悄極速復工，韓國著名美妝YouTuber LeoJ於昨日（12日）上載一段金泰希早前拍攝護膚品廣告的花絮，產後的她依然keep得相當好。

韓國著名美妝YouTuber LeoJ於昨日（12日）上載一段金泰希早前拍攝護膚品廣告的花絮。（Instagram：@leojmakeup）

據稱，這段影片是在金泰希於產後40日所拍攝的，片中的她身穿白色半透視上衣，梳着利落的馬尾髮型，她不但看上去明艷照人，皮膚亦非常水潤有光澤感，身材亦依然纖幼零走樣！網民大讚金泰希產後復原得相當快，難以看出她已經是兩女之母。

金泰希於產後40日就復工拍廣告。（YouTube：LeoJMakeup）

金泰希於坐月期間並沒有偷懶，積極地做瑜伽收身保持完美體態，有傳她將於接拍下年1月播出的tvN新劇《再見，媽媽》，正式回歸小銀幕。另外，她的弟弟兼演員李莞將於下月與高爾夫球手李寶美舉行婚禮，預料身為姐姐的金泰希亦會出席見證這個大日子。

金泰希代言的護膚品牌早前公開她的廣告照片。（網上圖片）