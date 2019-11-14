《老友記》25周年紀念　原班人馬或在HBO Max再度合體

美國經典處景喜劇《老友記》（Friends），自1994年播出以來一直深受劇迷歡迎，就連Netflix都購買了全套總共10季的版權，在平台播放。今年踏入25年，雖然早前創作人Marta Kauffman公開表示劇集不會重啟，但不少粉絲都希望6位主角妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry及David Schwimmer，能夠以另一種形式再度合體。

《老友記》播足10年，於2004年大結局。（網上圖片）

據外國傳媒報道，WarnerMedia旗下串流平台HBO Max將會開拍一套《老友記》大團圓的特別節目，而6位主角、創作人David Crane和Marta Kauffman都會共同參與！不過這個合作現時還在傾談中，消息指如果未能成功，節目就無法順利實現，而WarnerMedia及HBO Max至今還沒有任何回應。

另外，早前WarnerMedia宣布由Netflix手上收回了《老友記》的版權，而HBO Max由2020年開始就會在美國獨家上架，五年版權費高達4.25億美元（約33億港元）。據知WarnerMedia主席Bob Greenblatt極力推動這個特別節目，如果真的成事並於明年5月HBO Max串流平台上線時同步推出，一定能吸引大批粉絲收看。