【牛下女高音．專訪】King Sir未算最難請　監製黃偉聲爆另有其人

資深監製黃偉聲和金獎編劇龍文康繼《老表系列》再合作新劇《牛下女高音》，雖然一度傳出劇集因「安心偷食事件」影響，臨時被TVB抽起淪為倉底劇，但最終《牛下女高音》以台慶劇的姿態播出。談起劇集的命運真是如同過山車般起起落落，二人接受《香港01》訪問時都直認：「每一套劇都有佢條命，佢條命唔係我哋決定，我哋已經做咗一件好美麗嘅事。」

資深監製黃偉聲和金獎編劇龍文康繼《老表系列》再合作《牛下女高音》！（梁碧玲攝）

的確很美麗，《牛下女高音》是難得以一眾實力非凡的「綠葉」演員擔起大旗，個個要演得又唱得。談到選角難度，黃偉聲指：「成個過程最難決定就係搵嗰個校長，因為成部戲個主軸你講個校長返嚟。所以我哋第一選擇一定係King Sir（鍾景輝），嗰陣仲擔心King Sir肯唔肯做呢？因為大家都知King Sir好少拍嘢，身體又唔係咁好又做大手術。同埋都要嘗試搵到King Sir先，如果King Sir點頭，成件事就水到渠成。（最後King Sir難唔難請？）同 King Sir講晒成個故仔佢好鍾意，佢覺得竟然搵一班中佬同佢演，可以令一班中佬再發光發熱，仲可以帶畀佢哋希望同明天，所以佢好鍾意個題材，只要唔好令到佢老人家太辛苦，就OK可以拍。」

話咁快就大結局嚕！（劇照）

全劇最難請不是King Sir 監製爆另有其人

原來在劇中King Sir都未算是最難請，另一位女演員都令黃偉聲花盡唇舌：「仲有要搵好耐冇演戲的羅冠蘭亦都係需要花少少唇舌去傾，因為佢都好耐冇拍劇，唔知點解佢哋個個一聽到個故仔就好鍾意，因為可以同King Sir合作又可以同一班中佬合作。其實佢諗住退休，都冇再諗住喺演藝教，我就問佢休息之餘不如都返嚟拍吓劇，咁佢就話好。」

King Sir易話為！（劇照）

羅冠蘭都係超好戲之人！（劇照）

龍文康否認黃心穎角色不討好：佢哋好可愛

而女主角黃心穎在劇中亦有別於一般，除了「我唔會做第三者」等對白如同預言一樣，做事馬虎兼不修篇幅，角色不太討好！問到為何有這個設定，龍文康就解釋指：「點解呀？我身邊有呢啲朋友，但佢哋好可愛⋯⋯因為環顧身邊有好多你同佢相處同生活未必係好似佢返工呀，其實都好來自於日常生活遇到嘅朋友。佢動機唔係貪，都會好自責自己冇能力，其實個過程係佢點樣搵返自己。」

金像編劇龍文康！（梁碧玲攝）

龍文康指這個角色靈感來自於身邊的朋友！（劇照）

黃偉聲透露演員拍攝時堅持唱Live

黃偉聲更透露在拍攝過程中，雖然一眾演員早在錄音室錄定，但拍攝時唔少演員在現場唱得更好：「我哋真係有好多唱家班，有蔣志光、鄭敬基、曾航生同黑妹，本身諗住喺現身咪嘴，但阿蔣好多時都會提出（錄定等歌）個感情同感覺唔係好出到，所以好多場都係佢哋現場Live唱。因為佢哋覺得平時冇乜所謂，但唱嘅時候要有戲，佢哋都鍾意Live。」

真係唱得好好！（劇照）

神預測張振朗未必跑出 救市靠中佬！

而黃偉聲向來被稱是「紅人魔術手」，曾棒紅過「阿旺」郭晉安及「Laughing哥」謝天華等演員，他亦都曾在2009年接受訪問時稱「睇好」當時剛冒起的馬國明和楊怡，到底目前他又「睇好」哪個小生花旦呢？他笑言：「係咩？我都唔記得咗⋯⋯而家我當然睇好我班中佬，因為我覺得呢班中佬可以再發光發熱，佢真係做得好好，應該可以再上一層樓！（張振朗呢？）張振朗？張振朗都係一個有潛質嘅演員嚟嘅，不過可能大家覺得佢黑仔喇呢！」

聲哥話最睇好班中佬！（梁碧玲攝）

真係個個都好有實力！（劇照）

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