【罪夢者台北專訪】范曉萱王柏傑演好床戲靠溝通　章立衡稱超羨慕

由陳映蓉執導，張孝全、賈靜雯、范曉萱等主演的Netflix原創華語劇《罪夢者》10月31日於全球上架，獲得觀眾好評。《罪夢者》以台灣黑幫為主題，用具電影感的畫面呈現武打場面和感情戲份，為觀眾帶來不一樣的感觀享受。《香港01》記者早前專程前往台北，訪問《罪夢者》主角范曉萱、王柏傑和章立衡，大談拍攝時的逸事。

章立衡、范曉萱和王柏傑(右)早前接受《香港01》訪問，大談拍攝《罪夢者》時的逸事。

再與陳映蓉合作 范曉萱、王柏傑感受大不同

王柏傑7年前曾參演陳映蓉執導的電影《騷人》，而范曉萱&100%的歌曲《幽默感》MV同樣由陳映蓉擔任導演，不過范曉萱坦言當年拍MV合作的時間不多，反而要在今次拍攝《罪夢者》才能更加了解導演：「要拍她的戲，要先懂她，因為她很抽象，她所有東西都在腦子裡，她sense非常好，你想要得到很具體，很明確的答案，是一件很難的事情。」

范曉萱認為，拍攝陳映蓉的作品，要先了解她的思維：「因為她很抽象，她所有東西都在腦子裡，她sense非常好，你想要得到很具體，很明確的答案，是一件很難的事情。」（資料圖片）

至於王柏傑與導演認識多年，有感自己與導演更成熟和有想法，而今次合作演《罪夢者》亦頗具默契：「跟她合作，我非常信任她，不管她要我做什麼，我完全相信她，因為我知道，因為我知道她是非常優秀的導演，（比起以前）我覺得沒甚麼特別的變化。」王柏傑所指的，或許是劇中與范曉萱的破格情慾戲。

王柏傑7年前曾參演陳映蓉執導的電影《騷人》，事隔多年再合作，王柏傑仍與導演有默契，完全信任對方。（資料圖片）

演繹破格床戲 有感了解溝通最重要

范曉萱在《罪夢者》飾演黑幫大佬的情人兼舞小姐白蘭，雖然戀上瀟灑（王柏傑飾），卻因自己已有伴侶，無法與瀟灑光明正大戀愛，最終兩人衝破心理枷鎖，確定彼此心意。范曉萱和王柏傑在劇中上演床戲，王柏傑還會全裸演出。或許不少人會認為演繹這場戲會非常尷尬，但范曉萱和王柏傑卻給我們剛好相反的答案：床戲《罪夢者》最容易處理的戲份。

王柏傑飾演瀟灑，戀上黑幫大佬的情人兼舞小姐白蘭，兩人的感情顯然是禁忌之戀，最終兩人衝破心理枷鎖，確定彼此心意。

「整部戲開拍前，我們不斷溝通這場戲，溝通很多次，實際上要開拍，反而沒有那麼緊張或是尷尬，（拍攝的時候）很自然，很順利。」王柏傑又感謝導演將床戲放在最後一天拍攝，已經培養好情感，加上當時已經和范曉萱，還有工作人員建立信任，才能令拍攝順利完成。

《罪夢者》其中一場重頭戲是王柏傑與范曉萱的破格床戲，兩人坦言拍攝時沒有感到尷尬，因為事前已做充足溝通，又了解到拍攝床戲的動機，所以過程非常順利。

除了事前溝通之外，范曉萱認為了解這場重頭戲背後意思亦是必做的事前工夫：「這不只是一場床戲，因為我一直在問導演，這段戲有必要嗎？我想知道後面的動機是甚麼？我了解的時候，我可以說服自己，因為白蘭跟瀟灑這段禁忌的愛隔了十年，壓抑了十年，終於可以去觸碰，終於去釋放，這是從內心（爆發）的戲。」

除了事前溝通，范曉萱認為了解導演想法也很重要：「我一直在問導演，這段戲有必要嗎？我想知道後面的動機是甚麼？我了解的時候，我可以說服自己。」

王柏傑能與女神范曉萱演床戲，章立衡不禁對記者表示：「我好羨慕！」那麼拍攝當日有否到場「觀戰」呢？章立衡慨嘆：「我有說要來，但是他們要培養那個feel（情感），被趕走了，所以我就被趕走了。」

章立衡成劇組「電池」 身負重任缺他不可

《罪夢者》另一個受關注的演員必定是章立衡。雖然章立衡出道接近10年，演戲經驗比起同劇演員仍然尚淺。對於章立衡的表現，范曉萱大讚：「好棒！我好希望看到他在戲劇上面的發展，演各種角色，因為他有無限的可能！」面對兩位前輩盛讚，佻皮的章立衡立刻顯得非常害羞，連番向兩人道謝。

章立衡在劇中飾演「阿鬼」，與張孝全、王柏傑稱兄道弟，更是三兄弟之中的大哥。范曉萱大讚章立衡「好棒」，又形容他有無限可能，所以希望他能挑戰不同角色。

章立衡在劇中飾演「阿鬼」，與張孝全、王柏傑稱兄道弟，更是三兄弟之中的大哥；而鏡頭背後，章立衡是劇組的開心果，時常在片場唱歌和說笑，為演員帶來歡笑和能量，王柏傑還形容章立衡是「電池」：「不管怎麼玩都不會累，像充滿電池一樣撐到最後一刻。我們已經很累了，因為有他，我們就不累了。」雖然王柏傑不諱言有時會嫌章立衡煩，但他又認為章立衡是不可或缺的存在：「沒有他的時候，我和孝全在現場都說：『好想立衡喔，好安靜喔』。」看來章立衡不只在劇中「交足戲」，拍攝時也竭盡所能帶動團隊氣氛。

章立衡獲王柏傑形容是「電池」，在片場為工作人員帶來無限歡樂。

除了為劇組加油打氣，章立衡還形容自己身負重任──補貨！有時候沒有章立衡的戲份，章立衡會特意駕駛到拍攝現場，同時為工作人員帶來必需品：「送咖啡、送飯，還有香煙和檳榔，因為我們這部戲要抽煙、吃檳榔，我就是這個補貨的角色！」不知道導演陳映蓉又有否額外支付章立衡的跑腿費用呢？

章立衡又自封是劇組的「補貨」，時常為工作人員帶來必需品。

《罪夢者》台北之旅總結

《罪夢者》的題材和劇情均非常沉重，彌漫着悲傷和無奈的氣氛，不過記者在今次台北之旅訪問，感受到《罪夢者》劇組鏡頭背後，氣氛樂也融融，合作愉快，而拍攝時表現亦專業認真，相信劇組上下拍攝《罪夢者》後，都留下難忘而美好的回憶。

《罪夢者》的題材和劇情均非常沉重，彌漫着悲傷和無奈的氣氛，不過記者在今次台北之旅訪問，感受到《罪夢者》劇組鏡頭背後，氣氛樂也融融，合作愉快。（資料圖片）

《罪夢者》劇照