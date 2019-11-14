【多圖】歷屆台慶話題劇多人談論　講到視帝視后往往無份　

每年台慶頒獎禮，又是一班小生花旦爭崩頭的時間，而他們總是對外宣稱，期待一套好的劇集，讓他們可以問鼎視帝視后寶座，但心水清的觀眾，或許已經發現每年的人氣劇集，例如《降魔的》、《天與地》，雖然收視口碑雙雙報捷，但講到視帝視后，卻完全是漠視民意，高層另有心水，難怪不少好戲之人會心淡離開。

《降魔的》叫好叫座，但男一馬國明在歷年台慶頒獎禮也只是陪跑。（劇照）

無綫台慶頒獎禮每年均成為演藝界焦點，而成為視帝視后，往往能升價百倍，無論是登台接騷，還是到內地拍劇，也能爭取到更佳的酬勞，但每年的人氣話題劇集，雖然播出時成為全城談論話題，但跟視帝、視后卻往往是風馬牛不相及，例如2017年的《降魔的》，男主角是馬國明，演的士司機入形入格，劇中又有多個催淚位，結局出人意表，但最終馬國明只得《最受歡迎男角色》。另一齣高人氣喜劇《超時空男臣》，蕭正楠、曹永廉、何廣沛三兄弟，各有爆笑橋段，可惜亦只是一齣陪跑劇，視帝視后分別落在《踩過界》王浩信及《不懂撒嬌的女人》唐詩詠身上，而今年二人合作《解決師》，已經預視到二人隨時再下一城。

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《EU超時任務》造就了王浩信及朱千雪這對螢幕情侶，可惜未能大團圓結局。（劇照）

《天與地》現時睇番百分百是神劇，但當年視帝視后均與該劇無緣。（劇照）

2012年的最佳劇集《天與地》，在現今的社會氛圍下，感受特別深刻，但當年男主角林保怡只得「我的最愛十五大電視角色」提名，女主角佘詩曼亦只得視后提名，輸給同屆對手《大太監》黎耀祥、《名媛望族》楊怡。在2016年《城寨英雄》無論是「視帝視后」、「最佳劇集」、「最受歡迎電視角色」、均是以大熱勝出，而當年的視帝是陳展鵬、視后是胡定欣，而同屆的《EU超時任務》，雖然跑出了王浩信及朱千雪這對最佳螢幕情侶，但始終要輸《城寨》一籌，但該劇令王浩信形象入屋，也為翌年的《不懂撒嬌的女人》及《踩過界》鋪好一條康莊大道。至於同是2016年的《一屋老友記》，雖然有收視福將歐陽震華，但該劇以群戲為主，劇情可觀卻未能突出男女主角，可說相當可惜。

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