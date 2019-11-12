【多圖】離巢視后拍內地劇淪配角　有一位花旦留港反而最富貴

每年台慶頒獎禮，一班女星例必對視后寶座虎視眈眈，皆因不止是對演技的肯定，憑著視后光環更有助打開內地市場，方便北上拍劇掘金，而多位視后包括佘詩曼、胡杏兒、宣萱、鄧萃雯等，均不約而同離巢北望神州，但她們演出的內地劇集卻由一線花旦淪為大配角，為賺人仔放下身段，紆尊降貴，其實還有一位視后留港發展，現時卻是歷屆視后中最富貴的一位，還是香港水土最適合港星。

佘詩曼

1997年港姐季軍佘詩曼，入行後即在多齣劇集擔任女主角，最為人熟悉的有《絕代商驕》、《公主嫁到》、《天與地》、《宮心計》、《十月初五的月光》，阿佘顏值爆燈固然不在話下，而經過歷年拍劇累積的經驗，她由賣樣的青嫩女星，變成實力演技派，而她一人分飾四角的《鳳凰四重奏》(2006年)及《使徒行者》(2014)的巴辣釘姐，令她兩度贏得視后寶座。在2018年的內地劇《延禧攻略》，她演出心狠手辣，機心滿滿的嫻妃，雖然演技被讚，但港星在內地始終只能擔任配角，十分可惜。

佘詩曼貴為視后，在內地劇一樣要做配角。（視覺中國）

+ 6 + 5 + 4

胡杏兒

胡杏兒是1999年港姐季軍，卸任後開始拍攝無綫劇集，在2002年的《流金歲月》，飾演弱智女孩，贏得該年的「飛躍進步女藝員」，之後擔正的劇集有《律政新人王》、《衝上雲霄》、《我的野蠻奶奶》、《怒火街頭》等，至2011年的《萬凰之王》贏得視后寶座，憑著視后光環，胡杏兒演藝事業重心轉移至內地，先後拍過劇集《領養》及《那年花開月正圓》，而在《那年》演出的大反派胡詠梅，最後自盡慘死。杏兒婚後先後誕下兩子，減少了幕前演出，專心相夫教子。

胡杏兒近年減少幕前工作，專心相夫教子。（視覺中國）

+ 6 + 5 + 4

宣萱

宣萱1992年入行後，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《天地男兒》、《難兄難弟》、《天地豪情》等，而憑1999年《刑事偵緝檔案IV》的武俏君一角，贏得視后寶座，但最讓人難忘是另一齣跟古天樂合作的《尋秦記》千禧年跟郭可盈、蔡少芬、陳慧珊被封為無綫四大花旦。宣萱最新作品是內地劇《聽雪樓》，飾演反派配角拜月教教主，在劇中屬於不大起眼的角色。

（視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

鄧萃雯

入行多年的鄧萃雯，經歷過無綫、亞視的拍劇階段，最為人熟悉的無綫劇集有《金枝慾孽》，但最終輸給了同劇的黎姿，至2009年的《巾幗梟雄》及翌年的《巾幗梟雄之義海豪情》，連續兩年贏得視后寶座。近年的內地劇《美人製造》、《繁星四月》，她均是演出女配角，浪費了她的演技。

鄧萃雯離巢後在中港也有拍劇，甚有錢途。（視覺中國）

+ 4 + 3 + 2

黎姿

黎姿(馬黎珈而)於1985年拍攝電影《開心鬼放暑假》入行，90年代在多齣電影擔正，包括《獄中龍》、《古惑仔》系列，最為人熟悉的劇集有《O記實錄II》、《妙手仁心III》等，憑2004年《金枝慾孽》成為視后，而她最後一齣劇集是2008年的《珠光寶氣》，同是下嫁富商馬廷強，現時育有三女，又是醫學美容公司的行政總裁，在多位視后中最為富貴。

黎姿淡出幕前後，專心經營醫學美容生意，成為最美CEO。（視覺中國）