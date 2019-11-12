TFBOYS王俊凱自爆真實體重令粉絲擔心　身體BMI未達標準瘦得離譜

內地人氣組合TFBOYS成員王俊凱，近日在北京舉行個人演唱會，還有台灣樂壇天后蔡依林擔任嘉賓，而王俊凱在宣傳個唱時，曾接受媒體訪問，被問到身形愈來愈瘦，王俊凱終於透露自己的真實體重，即時嚇親無數粉絲，更因為偶像BMI不達標準，一班心痛粉絲紛紛勸王俊凱要多吃東西。

王俊凱近日在北京舉行演唱會，宣傳時自爆真實體重，嚇親粉絲。（視覺中國）

王俊凱身高178cm，屬於高瘦型男。（視覺中國）

王俊凱於2013年正式出道，成為TFBOYS成員之一，俊朗外形，又有音樂才華，加上一把超級靚聲，近幾年在內地人氣爆燈，成為無數人的偶像，他的演藝工作亦一浪接一浪，曾拍攝過張藝謀電影《長城》、《解憂雜貨店》，拍攝電視劇《青雲志》、《天坑鷹獵》，又參與綜藝節目《全員加速中》、《高能少年團》，在2017年入讀北京電影學院，今年11月在北京舉辦個人演唱會，出道至今，基本上完全沒有休息時間，而粉絲亦見到偶像身材愈來愈瘦，紛紛戥他擔心。

王俊凱北京演唱會實況：

+ 7 + 6 + 5

近日王俊凱在宣傳北京個唱時，接受媒體訪問，他被問到以往已經偏瘦的他，現時看起來身形更加瘦削，王俊凱對身材不以為意，還大方公開自己的真實體重，身高178cm的他，體重只得57kg(約125磅)，怎麼看也是瘦得過份，令粉絲十分難過，而且計算身體的BMI約為17.9，比起正常範圍的18.5至24，王俊凱明顯未達到標準，粉絲知悉偶像體重過輕，即紛紛勸王俊凱要吃多點東西，多點休息，讓他體重回復正常，才是粉絲最大的心願。