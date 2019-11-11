【多圖】台灣網紅瑀熙上圍突然升級　分享五招豐胸秘訣

台灣網紅瑀熙(Yuci)，樣貌生得甜美可愛，甚有女朋友氣質，一直有大批宅男粉絲支持，追蹤人數高達76萬，但近日她更多了一班女粉絲追看她的Post，皆因瑀熙突然升Cup，上圍由原來的A變成現時的D，而她更掦言希望可以再下一城到達E Cup，聲稱沒有後天加工的她，究竟有何豐胸秘訣，下文為大家揭曉。

瑀熙以往十分瘦弱，原來曾患上厭食症。（瑀熙IG圖片）

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豐滿身材除了有良好的視覺效果外，也是部分女士的自信來源，但天賦身材是上天恩賜，究竟能否經過後天努力去改變呢？台灣網紅瑀熙，被網民發現上圍突然變得豐滿，更將她昔日的相片比較，確是判若兩人。對於身材暴升，瑀熙亦有解釋，卻是一段心酸難受的經歷，原來她曾經患上厭食症，身材暴瘦到只得A Cup，全身沒有膩肉，但整體卻給人十分不健康的感覺。

昔日的瑀熙，確是較為瘦削。（瑀熙IG圖片）

現在變得十分誇張。（瑀熙IG圖片）

瑀熙的病情好轉後，她亦開始調養身體，而身材亦慢慢回復理想尺寸，但能夠上升到現今的模樣，瑀熙也有經過一番努力，她的豐胸秘訣，首先是要補充膠原蛋白，加上人手按摩，揀選適合的內衣，在月經前5天及後7天，也有補充豐胸食品，而最重要是吃得有少許胖，才能順利升Cup。不過瑀熙對現時身材仍未滿意，希望能夠再上升一級，粉絲要拭目以待啦。

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