【小明星大跟班】公開最討厭4大類型女生　丫頭最憎乖乖女扮矜持

某類型的女生在同性之間特別不受歡迎甚至會令人討厭，但是卻在男生之間則非常受歡迎，讓女生們都百思不得其解。近日，台灣綜藝節目《小明星大跟班》就討論這個問題，邀請了4男4女的明星齊齊進行探討，當中丫頭（詹子晴）的分享卻令不少人聽到O晒嘴，原來她自己都是受害者，令她對所謂的「乖乖女」有所保留。

丫頭在節目分享故事，令不少人聽到O晒嘴。（丫頭微博圖片）

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對於男生來說「呆萌型」的女生非常可愛，總令人有憐愛想保護的感覺。不過對於女生來說此種類型的女生根本就是「扮豬食老虎」令人非常討論。其中一位男星阿虎就說道：「其實這種女生有她的好處。她是很適合拿來當作老婆的，因為她笨。是因為你在外面不管你做了甚麼事對不對，如果她懷疑你的時候，你就隨便哄騙她，她就說對對對。」另一男星則認為此類女生因為笨，所以會讓男生覺得教對方很多事情，令男生很有成就感。但女星夏宇童則反駁，認為她們根本只是裝傻而已：「完全不是這樣。因為我覺得這一部分的這種呆萌女，她就是只有男生在的時候她才會變得很笨。因為基本上這種女生跟我們女生一起出去的時候很精明又會算錢。」獲得一眾女生認同。

阿虎認為呆萌女最適合做老婆。（《小明星大跟班》截圖）

夏宇童認為呆萌女根本就是裝瘋賣傻。（《小明星大跟班》截圖）

而所謂認對方做乾兄妹一事，亦是令女生們覺得非常討厭的。不過對於男生來說則反而覺得沒甚麼，更認為這種相處方式是非常舒服的，當中的男星林曜晟則講道：「我覺得這種女生就是她會讓男生覺得沒有距離感，因為有些女生就是高冷型的，然後你會害怕不敢靠近她。可是如果這種女生她會主動的靠近你，你就會覺得相處起來很舒服，跟她講話我不需要想太多，我不會就甚麼講得不得體甚麼，不用拐彎抹角。」但女星黃喬歆（瑤瑤）則認為稱兄道弟的行為，女生根本就是在放長線釣大魚。

瑤瑤認為稱兄道弟的行為，女生根本就是在放長線釣大魚。（《小明星大跟班》截圖）

另外，丫頭對於一種所謂「乖乖女」形象的女生非常有保留，因為曾經經歷過受騙的過程，令她對這一種女生刮目相看。她非常憤怒地說道：「我之前有遇過一個狠角色，就是我當時認識這女生的時候，我很喜歡她。因為她就是給我們形象都是說，我都不會跟男生亂來，就是一個很乖的很正義的，就是如果男生碰我她就會把他推開，我就很相信她。結果就真的有一次一起喝酒的時候，一喝她的人就會主動自動導航男生的大腿中間，就直接會睡在男生的大腿中間。然後我後來就很傻眼，我才知道原來她是假的，就很喜歡跟男生肢體接觸。」聽到在場所有人士O晒嘴。

丫頭對「乖乖女」形象的女生非常有保留。（《小明星大跟班》截圖）

除了「傻呼呼的呆萌女」﹑「愛稱兄道弟的乾妹妹」之外，還有「個性傲嬌的小公主」與「賣弄性感的小野貓」都是令女生最討厭的。因為愛炫耀的個性令人非常難受，不時在談天說地之間炫耀自己的成功，不理解他人感受是非常不禮貌的。另外賣弄性感的女生，女星們均一致認為她們有共同特徵，愛裝嬌嗔而且說話時一定有尾音，更時時刻刻都在撿東西﹑撥頭髮。這四種類型的女生在同性之間是最不受歡迎的。