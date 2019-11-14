《妻子的浪漫旅行3》楊千嬅爆丁子高要佢去整容　網友不滿：有病

內地夫妻類真人騷節目《妻子的浪漫旅行》長做長有，最近推出第三季邀請了楊千嬅、霍思燕、唐一菲與李娜加盟，齊齊同團長謝娜去旅行探討夫妻之間的關係。其中，楊千嬅的話題度最高，在最新一期播出的節目中，她就不斷吐嘈老公丁子高，爆料指被對方批評唱功又被要求需要去整容，不禁令網友覺得這個老公到底是多麼不滿自己的老婆，在網上引來極大討論。

楊千嬅向人妻吐嘈丁子高。（微博圖片）

就在五位人妻去餐廳食飯閒聊的時候，楊千嬅就向她們大吐苦水，指出老公丁子高不斷嫌棄她，除了批評她唱功之外還疑似不滿她的外貌，似乎使其有些少不開心。她說道：「我老公常常批評我唱歌的。有一場我唱完之後很開心，我覺得今天狀態真的很好。他會唸我一樣，看完先是我覺得這挺好的，音響也挺好的。我覺得你下一場你的綵排的時間要長一點，因為我覺得你的頭六首歌嗓子還沒有開。」搞到她完全不知所措難以接話下去。

楊千嬅表示丁子高要求她整容。（微博圖片）

除此之外，丁子高要求她整容一事亦令她覺得誇張：「我老公會叫我去整一下，好誇張是不是。他說你要不要去甚麼拉一下這樣子。」因此不少網友就覺得丁子高在不滿老婆甚麼，對他整個人不是那麼有好感，有網友就在微博留言指駡他說道：「她老公有病吧」、「這是老公該說的話嗎」......對他甚是不滿。

丁子高覺得藝人要對自己幕前工作負責任。（微博圖片）

事實上丁子高講這一番說話是有原因的，因為他目前是楊千嬅的經理人，他認為站在經理人角度去想其實都是為藝人好而已：「她平常不工作的時候，她真的很隨意。她是從來不敷面膜，不塗那個防曬。現在不是有些醫學美容，是那些激光呀！我覺得你去做一下可能會好一點，你是幕前藝人也是要對你的工作有一個責任，我覺得臉要保護一下。」

楊千嬅、丁子高夫妻檔參加真人騷節目。（《妻子的浪漫旅行》微博圖片）

大家聽完丁子高的想法之後都了解明白，原來站在他的角度去想其實是沒有錯的。對他的人設重新評估，大家留言說道：「是真的為她好才處處為她考慮」、「還是可以理解的」、「肯定想讓她好呀」......是出自老公與經理人的愛護同保護。