被禁唱舊歌兼用相關表演畫面　Taylor Swift控訴：要我收聲做乖女

美國樂壇天后Taylor Swift不止人靚聲甜，更擁有出眾的音樂才華，是當今全世界最有影響力的歌手之一。相隔2年，Swift攜新專輯《Lover》回歸，大家尚沉浸在喜悅之中，不料竟有一個「災難」降臨到Swift身上。

今日（15日），Taylor Swift在IG、Facebook、Twitter發長文求救，她於文中寫到，在即將舉行的全美音樂獎（American Music Awards）上，她獲得「Artist of the decade」獎項，原本準備將過去10年以來的歌曲以串燒形式演繹，不料Scott Borchetta與Scooter Braun卻禁止她在明年重新錄完舊歌之前公開演唱這些作品；此外，她還透露Netflix籌備了她過去幾年生活的紀錄片，但是Scott與Scooter取消了Netflix在片中使用她過往的音樂以及演出畫面，即使這當中根本沒有提及二人或者Big Machine Records，而Big Machine Records其實是Taylor Swift的舊東家，Scott就是這間唱片公司的創辦人，至於Scooter則是Taylor Swift的前經理人，在美國娛樂圈相當有名，旗下管理的藝人包括Ariana Grande、Justin Bieber、韓國藝人CL、PSY等。

Taylor Swift今日在個人社交平台發布長文求救。（Instagram@taylorswift）

Swift續指到：「Scott Borchetta告訴我的團隊，他們准許我在這樣的條件下使用我的音樂：如果我同意明年不重新錄製舊歌（法律上准許我這樣做，我也很期待），還有就是停止談論他與Scooter Braun。」

Swift表示兩人給予的訊息簡單明了：「做個乖女孩然後閉嘴，否則你將會被懲罰。」（Instagram@taylorswift）

「但這是錯的。」Swift在文中控訴，「這些歌曲既不是他們所創作，也沒有做任何事去幫助建立我同粉絲之間的關係，所以這就是我尋求你們幫助的地方。請讓Scott Borchetta同Scooter Braun知道你們對這件事的看法，Scooter還管理了幾位我真正相信在乎的藝人。請讓他們幫助這件事——我希望他們至少可以同那位對一個只想表演她創作的音樂而進行專制控制的人，表達一些感想。」自己的Hit歌不能唱，為何會發生這件事？不得不提Taylor Swift與Scooter以及Scott之間的恩怨。

話說2005年，Swift與Big Machine Records簽約，發行了6張專輯，直到去年才結束與之12年的合約，轉投環球音樂旗下的Republic Records，於8月推出全新大碟《Lover》，但在這前一個月，Swift得悉前6張專輯的版權被前東家出售給知名經理人Scooter Braun，對她來講無疑是一個噩夢。Swift曾公開表示Scooter Braun在她低谷時對其進行網絡欺凌，但卻擁有了她之前製作的所有音樂版權。

Swift曾公開指出Scooter Braun在低谷時對在社交網站對其欺凌。（網絡截圖）

Scott Borchetta（右）與Scooter Braun（左）。（GettyImages）

最後，Swift在文末披露心聲：「我只是想表演我自己的歌曲。我曾嘗試通過我的團隊私下處理這件事，但完全解決不了任何問題， 現在我在AMA的演出、與Netflix的合作以及我計劃在明年11月之前的任何事宜都尚是一個未知數。我愛你們，我認為你們應該知道到底發生了什麼事。」言辭間充滿無助。

長文發表之後，各大社交媒體上都出現了大量的「#IStandWithTaylor」等Hashtag，也有粉絲替Swift抱不平：「她從來都在不斷為其他藝人、音樂創作人發聲，但當她身上發生最無助、最令人作嘔的事情時，沒有幾個人會為她站出來」、「自己的歌，自己沒有版權唱」、「我看哭了，加油，不要屈服，維護自己的權益」等。

Taylor Swift全文。（Facebook截圖）