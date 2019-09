Taylor Swift開腔談及與Kanye West十年恩怨：已經不是單一事件

美國女歌手Taylor Swift與饒舌男歌手Kanye West之間長達10年的不和關係眾所周知,雖然二人曾幾度邁向和解,然而恩怨又再次累積。Taylor近日接受《Rolling Stone》訪問時提起對方,不但詳細提及二人之間的恩怨,更直斥他是「雙面人」,並表示不願意再提到他。

Taylor Swift近日接受訪問時重提與Kanye West之間的恩怨。(Instagram:@taylorswift)

Taylor Swift與Kanye West於2009年埋下結怨種子,他於Taylor在MTV音樂錄影帶大獎(VMAs)致辭的時候,強行搶走她手上的咪,並大呼「Beyonce是最好的!」,暗諷Taylor未夠資格奪獎。Kayne West之後火速向Taylor道歉,關係一度冰釋前嫌。Kanye West於2015年MTV音樂錄影帶大獎(VMAs)奪「終身成就獎」時,更是由Taylor Swift親自頒獎,令外界以為二人終於在VMAs的不快事件畫上句號,誰知Taylor竟一口推翻這個說法。

Kanye West於Taylor Swift在2009年MTV音樂錄影帶大獎(VMAs)致辭的時候,強行搶咪並大呼「Beyonce是最好的!」。(Getty Images)

Taylor在訪問中透露,Kanye於大獎一星期前連絡自己,表示「非常希望能你能親自頒發『終身成就獎』給我,這對我來說很有意義」,她當時認為對方很有誠意,於是馬上寫好致辭稿。但到了VMAs現場他竟然突然變臉,大呼:「VMAs為了收視,請到Taylor Swift為我頒獎!」她稱當時仍然站在台下的自己感到相當無助:「我站在觀眾席,雙手繞着他的老婆(Kim Kardashian),一聽到之後雞皮四起。我才發現原來他是個雙面人,他在背後對我親切,但卻在台前面對他人時胡說八道,我真的很傷心。」

Taylor Swift(左)、Kayne West(中)和Kim Kardashian(右)。(Getty Images)

事隔一年,Kanye West於2016年推出歌曲《Famous》,在歌詞提到「我覺得我和Taylor可能仍有做愛(I feel like me and Taylor might still have sex)」、「我令那個婊子成名(I made that bitch famous)」,引發巨大爭議。當時Kanye West和老婆Kim Kardashian均提供電話通話證據表示,事前有先告知Taylor歌詞內容,更反咬Taylor只是裝作不知情、扮可憐。當時Taylor回應表示,自己根本沒有被完整告知故事的全貌,亦沒有參與過歌曲的創作,由始至終不知道對方會叫自己做「bxtch 」 (婊子) ,對於Kanye West的行為深感憤怒,導致Taylor Swift與Kanye West夫婦決裂至今。

Taylor Swift直斥他是「雙面人」。(Instagram:@taylorswift)

Taylor Swift在訪問表示,自己根本不在乎「我覺得我和Taylor可能仍有做愛」、「婊子」這些歌詞,而是因為之前發生的事情導致她很不忿Kanye West叫自己做「婊子」:「這已經不是單一事件了,我真的對於我和他的關係感到厭煩,並不是因為那通電話和那首歌,而是一連串的連鎖效應!」

