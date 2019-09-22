Taylor Swift開腔談及與Kanye West十年恩怨：已經不是單一事件

美國女歌手Taylor Swift與饒舌男歌手Kanye West之間長達10年的不和關係眾所周知，雖然二人曾幾度邁向和解，然而恩怨又再次累積。Taylor近日接受《Rolling Stone》訪問時提起對方，不但詳細提及二人之間的恩怨，更直斥他是「雙面人」，並表示不願意再提到他。

Taylor Swift近日接受訪問時重提與Kanye West之間的恩怨。（Instagram：@taylorswift）

Taylor Swift與Kanye West於2009年埋下結怨種子，他於Taylor在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）致辭的時候，強行搶走她手上的咪，並大呼「Beyonce是最好的！」，暗諷Taylor未夠資格奪獎。Kayne West之後火速向Taylor道歉，關係一度冰釋前嫌。Kanye West於2015年MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）奪「終身成就獎」時，更是由Taylor Swift親自頒獎，令外界以為二人終於在VMAs的不快事件畫上句號，誰知Taylor竟一口推翻這個說法。

Kanye West於Taylor Swift在2009年MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）致辭的時候，強行搶咪並大呼「Beyonce是最好的！」。（Getty Images）

Taylor在訪問中透露，Kanye於大獎一星期前連絡自己，表示「非常希望能你能親自頒發『終身成就獎』給我，這對我來說很有意義」，她當時認為對方很有誠意，於是馬上寫好致辭稿。但到了VMAs現場他竟然突然變臉，大呼：「VMAs為了收視，請到Taylor Swift為我頒獎！」她稱當時仍然站在台下的自己感到相當無助：「我站在觀眾席，雙手繞着他的老婆（Kim Kardashian），一聽到之後雞皮四起。我才發現原來他是個雙面人，他在背後對我親切，但卻在台前面對他人時胡說八道，我真的很傷心。」

Taylor Swift（左）、Kayne West（中）和Kim Kardashian（右）。（Getty Images）

事隔一年，Kanye West於2016年推出歌曲《Famous》，在歌詞提到「我覺得我和Taylor可能仍有做愛（I feel like me and Taylor might still have sex）」、「我令那個婊子成名（I made that bitch famous）」，引發巨大爭議。當時Kanye West和老婆Kim Kardashian均提供電話通話證據表示，事前有先告知Taylor歌詞內容，更反咬Taylor只是裝作不知情、扮可憐。當時Taylor回應表示，自己根本沒有被完整告知故事的全貌，亦沒有參與過歌曲的創作，由始至終不知道對方會叫自己做「bxtch 」 （婊子） ，對於Kanye West的行為深感憤怒，導致Taylor Swift與Kanye West夫婦決裂至今。

Taylor Swift直斥他是「雙面人」。（Instagram：@taylorswift）

Taylor Swift在訪問表示，自己根本不在乎「我覺得我和Taylor可能仍有做愛」、「婊子」這些歌詞，而是因為之前發生的事情導致她很不忿Kanye West叫自己做「婊子」：「這已經不是單一事件了，我真的對於我和他的關係感到厭煩，並不是因為那通電話和那首歌，而是一連串的連鎖效應！」

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