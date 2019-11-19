前東家批准Taylor Swift於AMAs唱舊歌　網友：未正面解決版權問題

今年30歲的美國樂壇天后Taylor Swift上周在個人IG、Facebook、Twitter發布被前東家Big Machine Records禁止公開演出舊歌的求救文，在網絡掀起波瀾。

被禁唱舊歌兼用相關表演畫面 Taylor Swift控訴：要我收聲做乖女

雖然該唱片公司在事後予以否認，但卻被Swift爆出遭其限制的證據，香港時間今日（19日）凌晨，Big Machine Records發出聲明，表示已與Dick Clark製作公司達成共識，同意Taylor Swift在今屆全美音樂獎（American Music Awards）上表演舊歌串燒。同時，聲明中還指出：「需要注意的是，藝人在電視上或者其他任何媒體上的現場表演是不獲批准的。唱片公司只需要對簽約藝人的音頻進行批准以及決定如何分配這些作品。」

Big Machine Records的聲明全文。（Twitter@BigMachine）

儘管粉絲們對Swift可以在AMAs上演唱舊歌感到開心，不過，有網友提出顧慮，認為Big Machine Records並未正面解決Swift的舊歌版權問題，譬如文中沒有談及與Netflix合作使用舊時表演畫面，以及這個聲明只是與Dick Clark製作公司達成協議，並非針對Swift的團隊等，擔心Big Machine Records隨時變卦。