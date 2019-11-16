迪麗熱巴終於有拖拍？　被爆街頭同型男錫錫好Sweet

人氣女星迪麗熱巴自出道以來甚少傳過緋聞，只是早年同陳偉霆傳過而已。但近日她就被爆疑戀愛ing中，網上就瘋傳她與一位高大型男在街上親嘴的照片，引來不少人猜測她在蜜運中，廣受大家討論。

迪麗熱巴出道以來甚少有緋聞。（迪麗熱巴微博圖片）

根據網上瘋傳的照片所見，身穿大衣的迪麗熱巴無懼他人的眼光，在街上與一位西裝男打得火熱。正因為如此大家就瘋傳她正在戀愛中，這個行為是熱戀中的情侶才會做的。但有細心的網友就發現，指出該照片其實是迪麗熱巴於新劇《愛情高級定製》的路透照而已，該男子正是劇集男主角26歲的黃景瑜，只是劇情需要親嘴而已，根本就是誤會一場。

迪麗熱巴其實在拍戲中。（吃瓜姐妹微博圖片）

但根據內地媒體指出他們二人疑因戲生情，雖然只是合作拍戲而已但在戲外經常互動親密，更不時不理會身旁的工作人員眼光有親密接觸，就好似勾肩搭背﹑閒聊私密話題等，種種舉動甚是曖昧猶如熱戀中的情侶。雖然二人戀愛ing的話題愈傳愈烈，但大部分的網友都是抱著不相信的態度去看，認為只是工作需要而已，好難因為靠幾張圖片就斷定事實，大家紛紛留言說：「普通同事而已」﹑「拒絕硬拉CP」…希望不要再騷擾他們，讓二人好好拍戲就好。

粉絲只是認為他們是普通同事而已，拒絕硬拉緋聞。（迪麗熱巴﹑黃景瑜微博圖片）