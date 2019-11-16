Justin Bieber轉發與Taylor Swift對立文章　網友：關他什麼事？

昨日（15日），美國樂壇天后Taylor Swift在各大社交平台就「演唱運用舊歌及表演畫面」的相關版權問題向網民求助，很快網絡便掀起「#IStandWithTaylor」等Hashtag，紛紛支持Taylor Swift，為她打氣。

被禁唱舊歌兼用相關表演畫面 Taylor Swift控訴：要我收聲做乖女

事件在網絡不斷發酵，當日外國媒體《TMZ》亦有報道一篇與Taylor Swift對立的新聞，Taylor Swift的前東家Big Machine Records在文中表示Taylor Swift絕對可以在AMA上表演她所有的歌曲，並且沒有任何意見，因為無權限制她。官方甚至對Taylor Swift的言論感到困惑，「我們沒有法律權利停止這一切，亦從未嘗試過，她同她的團隊都知道這一點。」其後《TMZ》還總結Big Machine是對的。

原本Taylor Swift在求救文中呼籲大家幫手，不料今日（16日）Justin Bieber卻將這篇報道發布在自己的IG Story中，即刻在網絡引起熱議，「關他什麼事」、「Bieber這個唱作俱廢的人能不能消失」、「只要有事與他無關，他就永遠不會缺席」等，紛紛指責Bieber多管閒事，落井下石。

Justin Bieber在IG Story轉發與Swift對立的新聞報道，不知是何用意。（Instagram@justinbieber）

不過，Taylor Swift已為多間媒體提供了Big Machine不讓她表演舊歌的證據，團隊也在Twitter公開了「關於Big Machine的陳述」，當中寫到Big Machine唱片公司在10月28日便告知Taylor Swift的團隊，不同意對下列兩個項目就已經存在的唱片或者重錄的唱片進行相關授權： Netflix紀錄片；阿里巴巴「雙11」晚會。因此為了避免版權的爭端，Taylor Swift只在「雙11」晚會表演了新專輯中的3首歌。並在文末指出Big Machine聲稱Taylor Swift欠他們錢，但實際上是該公司拖欠了本該屬於Taylor Swift的790萬美元（約6181萬港元）版稅。