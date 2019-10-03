【多圖】TWICE新歌首獲一位　娜璉、Momo感言提Mina團魂爆發

近日帶着新歌《Feel Special》回歸的TWICE，昨日（2日）在音樂節目《Show Champion》上獲得一位，相信很快便能拿下第100個音樂節目冠軍的寶座。由於Mina這次因健康問題未有一同參與打歌，可是8位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢和彩瑛講得獎感言時，都有提起她，「團魂」大爆發！

TWICE昨日在音樂節目中，撃敗SEVENTEEN和X1等勁敵，拿下新專輯的首個一位，果然是成績的保證！喜獲一位的TWICE逐個在台上講感言，除了感謝家人、公司和粉絲外，Mina也多次被提起。娜璉首先多謝Mina在辛苦的情況下，仍然拿出勇氣一同準備專輯；Sana則表示Mina雖然沒有同在，但她們必定會向她傳達一位的喜悅；而多賢就在台上對Mina大喊「我們得獎了」。每當成員們提起Mina時，台下的粉絲都會歡呼和應，可見TWICE 9人及和粉絲間的好感情。

TWICE《Feel Special》首獲一位，成員都有在台上提起Mina。（YouTube截圖）

+ 6 + 5 + 4

TWICE能夠有優秀成績，當然大半的功勞也要歸粉絲。為了報答粉絲，官方近日第三次公開TWICE MV的拍攝花絮照，9位成員穿上不同的晚裝長裙，高貴到不得了！其中出名皮膚白的多賢，穿上非常適合的紅色吊帶長裙，更加顯白之餘亦添了不少女人味。而忙內子瑜則以低馬尾配搭黑色露肩長裙，斯文得來又帶點冷艷。每次回歸子瑜的顏值又會再一次刷新，最近染上牛仔海軍藍髮色的她，又快速成為網民間的話題。

JYP再公開TWICE的拍攝花絮，9位成員穿上晚裝貴氣逼人！（JYP）

按圖睇TWICE 9位成員單人照：