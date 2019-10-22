TWICE子瑜用神顏撐村姑Look　Momo下衣失蹤造型搶鏡

韓國人氣女團TWICE日前舉行4周年見面會，Mina驚喜現身加上成員們的萬聖節打扮，成為一時焦點。見面會完成後，今天（22日）8位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢和彩瑛趕緊出發日本，為明天的演唱會做準備，其中子瑜一身打扮卻被指村姑味濃？

TWICE一行人今天現身韓國仁川機場，出發到北海道準備演唱會。由於韓國天氣早已入秋，即使8人都換上秋裝，但從娜璉和Sana等人的表情可見，天氣似乎相當寒冷。Momo今天穿上寬鬆版西裝配黑色短靴現身，下衣失蹤的造型非常搶鏡，性感之餘又保留了幹練的帥氣感。不過見到穿着密實的成員都面有難色，可想而知Momo會感覺到多寒冷。

Momo下衣失蹤的造型，立即成為全場焦點！（sports chosun）

按圖睇TWICE各人打扮：

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Momo的打扮搶鏡外，子瑜的一身造型也意外成為話題，但似乎評語就與Momo相反。淡妝現身機場的子瑜，以米色短袖Polo上衣配搭啡色闊褲，輕便到不得了。可是子瑜竟選擇以一件啡橙色的半樽領的長袖衫作為內搭，雖然配色符合秋天，但不少網民都留言表示覺得「村姑味濃」。長袖手袖遠看與農作手套相似，直言要不是子瑜用高顏值撐起衣服，一般人必定會釀成時裝災難。

幸好子瑜擁有一副神顏才沒有釀成時裝災難。（xsportsnews）