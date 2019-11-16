Airbnb聯同Mattel打造真實版Barbie夢幻豪宅　入住僅限三日兩夜

相信很多女生都曾有過公主夢，幻想好似Barbie一樣，擁有完美的身材、琳瑯滿目的服飾，以及豪華的居住環境。今年適逢Barbie的母公司Mattel成立60週年，為紀念這一盛事，Mattel與Airbnb在美國南加州馬里布海岸推出了一間「Barbie Malibu Dreamhouse」，讓客戶體驗Barbie的夢幻生活。

眾所周知，馬里布是豪宅區，很多荷里活明星都居住在此，而坐落在這裡的Barbie Dreamhouse共有三層，每一層都帶有大露台，由內至外以粉色為主調，夢幻又浪漫。整套別墅總共設有兩間睡房、兩間浴室、兩個開放式辦公區域、一間走入式衣帽間，還包括起居室、開放式廚房、開放式廚房等，可提供四人入住。

單看外觀是不是已經似足Barbie的別墅呢？在一樓露台的側邊還有一條粉色的滑梯，直接滑入泳池。（Airbnb）

點擊下圖睇「Barbie Malibu Dreamhouse」內部與裝飾：

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看完這間Barbie Dreamhouse的全方位體驗之後，是不是非常心動呢？而且每人每晚只需60美元（約470港元），便可以擁有這間夢幻豪宅。不過遺憾的是，入住時間僅限10月27日至10月29日，這三日兩夜的所得收益將會捐給與「the Barbie Dream Gap Project」相關的慈善機構，通過為在當地工作的組織提供工具、資源和支持，幫助女生消除性別歧視，改變世界各地女生的生活。