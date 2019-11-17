泫雅大手筆狂送名貴化妝品羽絨　霸氣寵粉絲：我賺得多呀嘛！

韓國性感女神泫雅本月初推出全新單曲《FLOWER SHOWER》，是泫雅今年1月加入PSY成立的娛樂公司P NATION以來，首度推出新歌。為了感謝Aing（泫雅粉絲）的支持和等待，泫雅近日出席音樂節目宣傳新歌時，為Aing準備超豪華禮物，讓Aing非常感動，亦令一眾K-pop迷羨慕不已！

泫雅本月初推出全新單曲《FLOWER SHOWER》，每次宣傳活動都為粉絲準備驚喜。（IG/@hyunah_aa）

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泫雅本月7日出席Mnet音樂節目《M! Countdown》時，已向Aing贈送名牌大禮包，包括YSL唇膏兩支和粉底液、CLRIDE.N服裝和印有泫雅肖像的毛毯，當時Aing收到這份的驚喜禮物均非常雀躍，一度成為網絡熱話，沒想到昨日（16/11）泫雅特意贈送CLRIDE.N的羽絨外套，她更貼心準備不同款式、顏色和大小供Aing挑選，又與Aing逐一擁抱，令Aing相當感動。

泫雅本月7日出席Mnet音樂節目《M! Countdown》，向Aing贈送名牌大禮包，包括YSL唇膏兩支和粉底液和印有泫雅肖像的毛毯。（Twitter/@hyuna_sukiyade）

昨日泫雅特意贈送CLRIDE.N的羽絨外套，又貼心準備不同款式、顏色和大小供Aing挑選。（IG/@hyunah_aa）

泫雅更熱情與Aing擁抱。（Twitter/@wheeraeng）

泫雅送嘅禮物有幾豪？

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至於為何向粉絲贈送豪華禮物，泫雅上周現身MBC《音樂中心》迷你粉絲見面會時表示：「因為我賺很多嘛！如果我賺得不多，之後也做不了（指送禮物）！」讓粉絲們當場爆笑，而網民也不禁大讚泫雅實在非常寵愛粉絲。

泫雅直言自己賺到不少錢，才能為粉絲準備逆應援。（IG/@hyunah_aa）

睇睇泫雅霸氣「賺錢論」片段