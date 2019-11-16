泫雅日常妝容只需七個步驟完成　親自公開三大最愛化妝品

韓國「性感小野馬」泫雅（HyunA）近日推出新歌《FLOWER SHOWER》成績相當不俗，忙於演藝活動外，她亦活躍於網絡上經營自己的YouTube頻道。最近泫雅首次公開自己的日常化妝步驟，比想像中簡單得多外，亦大方分享了她最愛的化妝品。

早前泫雅在YouTube上分享自己的日常妝步驟，沒想到妝容看上去相當華麗的她，日常只要7個步驟就能夠完成，她更聲稱包保5分鐘內能夠外出！泫雅講到由於一年365日中，幾乎360日都要化妝，所以沒有行程的日子都會盡量素顏，讓皮膚好好休息。

泫雅在YouTube公開她簡單的日常妝。（IG/@hyunah_aa）

按圖睇泫雅日常化妝步驟：

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影片中泫雅亦公開了她最愛的三大化妝品，剛好全部都是來自品牌YSL的產品，觀眾粉絲想「同款Get」沒有難度。當中泫雅提到的化妝品包括：LE Cushion EDP 10號色、Rouge Pur Coutre The Silm 1號色和Shimmer Rush Face Palette。她更大讚氣墊粉底相當好用，補妝方便外又不容易卸妝，即使她是品牌的代言人也要真心推介給觀眾。

由於泫雅經常要化妝，所以她都會儘量在休息的日子素顏。（IG/@hyunah_aa）