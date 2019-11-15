泫雅愛得高調唔怕甩拖？　DAWN：講過就算分開都唔會刪除照片

韓國「性感小野馬」泫雅和男友DAWN近日推出新歌，亦出演了多個節目為新碟做宣傳。可是每上一個節目，二人的戀愛史又再一次成為主持人追撃目標，多次被連番追問。繼泫雅自爆由她率先告白後，DAWN也在《黄金漁場 Radio Star》上大方講到，他們其實不怕分手收場，竟然係咁？！

二人自離開舊東家CUBE娛樂後，一直高調放閃，羨慕死不少粉絲。由於泫雅及DAWN相戀4年，仍未打破現職偶像承認戀情最終分手收場的宿命，因此二人的一舉一動都是大眾傳媒的焦點。日前DAWN在MBC電視節目《Radio Star》上被問到，萬一分手的話會怎麼辦？他大方回答：「我們說過分手後不要刪除照片，年輕人本來就可能會分手，亦有可能再次交往，這些都是回憶，如果要當成沒有發生過一樣，好像不是我們的風格。」坦言兩人連分手之後會發生甚麼事都有討論過。

DAWN分享曾與泫雅討論分手的後果，坦言自己更愛對方。（Radio Star截圖）

睇下DAWN如何回應分手的後果：

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一段感情最怕提「分手」，可是離別一詞竟不是泫雅和DAWN之間的禁詞，看出二人的感情建立得非常深厚。節目中DAWN也提及，由於泫雅比他更常在IG等上傳二人的甜蜜照，令外界一直誤以為女方的愛比DAWN更深。他在節目上澄清，因為自己不擅長使用SNS及拍照，加上性格看上去木訥，才會產生這樣的錯覺。DAWN大方承認自己喜歡泫雅的程度，較她愛自己更多，因而節目播出後，獲不少粉絲祝福，希望他倆能夠繼續穩定交往下去。

由於泫雅比起DAWN更常上傳甜蜜照，因此產生了女更愛男方的誤會。（IG/@hyunah_aa）