海倫美雲擔正HBO新劇演俄羅斯女沙皇　風流性格設專員嚴選男寵

繼今年5月推出迷你劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl），HBO再跟英國電視台SKY合作推出以俄羅斯女皇生平為主線的劇集《Catherine the Great》，劇集已於HBO播出，暫時播出四集。雖然有演乜似乜的奧斯卡最佳女主角海倫美雲（Helen Mirren）坐鎮，但似乎劇迷唔多受落，在IMDb和爛番茄分別只得僅合格的6.1分及68%新鮮度。不過再翻查俄羅斯女皇的歷史，原來她的風流史比起劇集更為吸引！

《Catherine the Great》已在HBO播出，暫時播了4集。（HBO圖片）

《Catherine the Great》主要講述俄羅斯女沙皇葉卡捷琳娜二世（Екатерина Алексеевна），又名嘉芙蓮大帝，如何在18世紀後期改變了俄羅斯在世界的地位。劇集聚焦在女皇統治的後期，並詳細地描述女皇（Helen Mirren飾）在權力和愛情中的內心角力。女皇與俄國將軍Grigory Potemkin（Jason Clarke飾）的風流史，還有一連串的醜聞、陰謀和激烈的戰爭場面。女皇與Potemkin從互相欣賞發展出堅定的愛，加上對家的忠心，在不能公開結婚的情況下，兩人決定私定終生，並攜手克服障礙並建立了俄國在18世紀歐洲的霸權地位。

Helen Mirren飾演女皇入型入格。（電視畫面）

根據歷史記載，葉卡捷琳娜二世在16歲時下嫁俄羅斯彼得三世，不過因為丈夫力有不逮亦無心掌政，葉卡捷琳娜二世在1762年策劃政變奪取政權，成為女沙皇，並統治往後34年的俄羅斯。在江山穩固之後，沉醉在情慾之中，麾下擁多為男寵，絕對跟武則天有得揮，有野史記載，王室不少人都指嘉芙蓮大帝是女妖。去到垂暮之年，女皇更非常享受跟一群年輕的男寵度日，如果得到女皇的歡心還能獲得一官半職。

將軍Potemkin由Jason Clarke飾演。（劇照）

Potemkin性格高傲不愛洗澡

跟嘉芙蓮大帝同床共枕可以換來豐厚的回報，不過被女皇看中並不是容易的事，六嚿腹肌、俊朗的面孔、風趣幽默，這些都只是入門要求，所有的情人都必須擁有高貴血統，還要經過嚴格的考核。女皇手下有一批專門為她挑選和測試來「面試」的男人，希望尋找到能夠滿足到女皇的實力派選手。據知，女皇「飛甩」情人Grigory Orlov後，深深迷戀將軍Potemkin。

高傲的Potemkin擁有長而油膩的頭髮，更不喜歡洗澡，有很多女人都討厭Potemkin這種不修邊幅的形象，但女皇卻為之而瘋狂，更大讚Potemkin身上全身都散發着野獸般的男人味。嘉芙蓮大帝極度迷戀Potemkin強壯的身體，加上因為床上功夫了得，更放下了當女皇的尊嚴。不過因為女皇前度Orlov得悉Potemkin跟女皇的關係後，一怒之下將Potemkin的眼睛打瞎了。

雖然成為獨眼龍，但Potemkin靠着過人的魅力深得女皇的歡心，繼續指揮軍隊並充當女皇的執政軍師，後來兩人更私定終生。後來因為Potemkin經常要出外打仗，女皇在這段時間寂寞難耐，並開始尋找其他男寵。最後，Potemkin在雅西和約（Treaty of Jassy ）的簽訂過程中因病去世，享年52歲。他死後8天被下葬，女皇非常悲痛並下令暫停聖彼得堡的一切社交活動，並要求俄國詩人Gavriil Romanovich Derzhavin創作了《瀑布》來哀悼Potemkin。另外，Potemkin在軍隊中廣受愛戴，軍隊對他的死極為悲傷。