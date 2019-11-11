【See】靠老豆救仔血腥打鬥場面翻身　Jason Momoa直言難度爆燈

AppleTV+原創劇集《重見光明》（See）遭劇評人喪踩，專業評分在爛番茄只得41%，就連資深劇迷Do姐都表示看了一集便棄劇，更指劇集有很多反駁位。作為AppleTV+的重頭劇，又有「水行俠」Jason Momoa擔正，就算得不到專業劇評人的口碑，但仍然得到粉絲的歡心，劇情再爛都會有一眾粉絲繼續追看下去。雖然首兩集劇情略嫌沉悶，不過去到第三集尾段的一場超血腥打鬥場面，形勢大逆轉，令人期待劇集接下來的發展！

《See》由Jason Momoa主演。（AppleTV+圖片）

劇集背景設定在未來世界，人類經過病毒爆發後喪失視力，就連提及人類曾經擁有視力都變成禁忌。主角Baba Voss（Jason Momoa飾）的一對子女竟然擁有視力，除被長老視為邪惡，同時Queen Kane（Hera Hoeks飾）欲追殺一對仔女。作為父親和族人的戰鬥領袖，Baba Voss誓要保護人類未來的發展關鍵。另外，今次AppleTV+的玩法跟對手Netflix不同，在推出開台首一星期免費收看頭三集後，開始每星期更新一集。

無可否認，《See》首兩集劇情的確有點沉悶，亦花了太多時間去描述盲人的世界觀。其實過往已經有不少電影及劇集題材講述失去視力或聽力，例如《無聲絕境》（A Quiet Place）、Netflix電影《蒙上你的眼》（Bird Box）等，加上有出名好打的Jason Momoa坐鎮，相信大家都很期待劇集會為觀眾帶來什麼驚喜，而不只是舊酒新瓶。直到第三集，Baba Voss要拯救被捉走的兒子Kofun（Archie Madekwe飾）時，竟然由平時父愛爆棚的慈父，變成殺人唔眨眼的殘暴殺手，為劇集帶來刺激的高潮。

點擊下圖精彩打鬥場面逐格睇！

360度割頸、口腔插刀睇到驚

身手敏捷的Baba Voss要回到長大的奴隸販賣場，不但要面對視他為叛徒的舊同伴，更要拯救兒子。因為所有人自出娘胎都喪失了視力，所以Baba Voss先擲出大量彈珠分散敵人的注意力，讓對方聽不清楚他的確實位置，並以武士刀從後箍着敵人的口，將敵人的頭顱劈開，頓時一分為二。再用刀以360度圍着割開另一人的頸，最後把長刀插進對方的口中。

這場歷時4分鐘的超血腥打鬥場面明顯經過精心設計，畫面上都很有心思，並完全突出盲人打鬥的特色，就是刀刀攞你命。大批網民看完都留言表示這場戲成功為劇集挽回不少分數，更直言：「睇見都覺得痛！」、「最棒的對戰場面！」

《See》有大量精彩打鬥場面。（劇照）

Jason Momoa為走位、姿勢接受長時間訓練

看到Jason Momoa這場刺激的打鬥戲後，加上劇中的造型，不禁令人回想起他在HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中的打鬥場面。《See》的血腥場面可觀性明顯比《權力遊戲》高，這是群鬥和一打十的不同之處。今次無論在耍劍及動作上的設計，可以說是加入了些許美感，雖然暴力，但不會感到反感，同時因為落刀的每一下都看得很清楚，令觀眾完全感受到被割的痛楚。

另外，Momoa日前接受訪問，談到這場對戰場面時，透露每個走位和姿勢都需要長時間的訓練：「因為你是失明人士，不能做在這裏很明顯地看着對方，當別人想要攻擊你，你也不能作出任何反應。」得悉有不少劇迷都將《See》跟《權力遊戲》作比較，Momoa希望大家不要這樣作，在《See》的角色是失明，這完全為演繹帶來了無比困難，比起拍攝《權力遊戲》的難度高很多。