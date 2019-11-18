Disney+加入戰團登記人數即破千萬　Netflix回應：不會因競爭分心

Netflix在影視娛樂串流平台的發展大家有目共睹，有不少大品牌都想在這個範疇分一杯羹，繼AppleTV+在11月1日投入服務後，萬眾期待的Disney+亦於上周二（12/11）正式在美國投入服務，暫時仍未知道何時推廣至香港地區。由於Disney+推出了7天免費試用，迪士尼方面透露首日已經有超過1千萬人註冊，遠超預期。在面對強大的競爭，Netflix內容總監Ted Sarandos就公開表示不會因為其他競爭對手而分散注意力。

為迎戰Disney+加入戰團，Netflix及AppleTV+推出了以下劇集：

被問到如何應對強勁的對手，Ted Sarandos表示Netflix的目標就是製作觀眾會喜歡的內容，其實一開始就已經跟迪士尼及其他即將進入這個戰場的對手互相較勁：「即使現在以不同形式競賽，仍是同樣的參賽者及內容，所以其實真的沒有什麼改變。我們（Netflix）不會因為競爭關係而分心，不是我們傲慢，而是我們認為專注於在用戶身上才是更值得我們花費精力的地方。」另外，Netflix現時在全球累積超過1.6億訂戶，而Disney+在正式投入服務的地區只開放給美國、加拿大、荷蘭、澳洲、紐西蘭、的觀眾訂閱，預計2020年3月將登陸英國、法國、德國等地，並計劃到2024年能於全球達到最少6千萬使用者。