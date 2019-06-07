【林志玲結婚】新郎不是言承旭！　超神準「F4魔咒」終於全部應驗

台灣第一名模林志玲6日宣告與「放浪兄弟」日本男星AKIRA正式結婚，終結單身生活。而與林志玲情纏多年的言承旭，再度成為關注焦點。6日婚訊一出，昔日網友們瘋傳已久的「F4魔咒」也徹底成真！

事實上，這個「F4魔咒」早在8年前就被網友預言，當時有網友寫道：「大S結婚了，新郎不是周渝民；林熙蕾也結婚了，新郎不是朱孝天；徐若瑄也要結婚了，新郎不是吳建豪；接下來如果林志玲結婚，那新郎會不會是言承旭呢？」。當時許多網友相當支持「言林戀」，認為言承旭會打破這個魔咒，豈料如今林志玲宣布結婚新郎真的不是言承旭，這也讓「F4魔咒」再度引發網友關注。

「F4魔咒」昨天在網路上瘋傳，引來網友熱議：

「給預言家跪了」 「F4：一個組合最重要的就是要整整齊齊」 「哈哈哈哈，這個我想笑了」 「童話裡都是騙人的」 「這個組合有毒」 「帥的人只能相處一段時間」​ 「這是被誰下了咒嗎」

林志玲與言承旭十數年來離離合合的故事（按圖閱讀）↓↓↓

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也有不少網友難過地說：

「為什麼不是言承旭！」 「f4好慘一個組合，心痛」 「我可憐的阿寺」

F4各成員的感情狀況（按圖閱讀）↓↓↓

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