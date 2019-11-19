【解決師】38歲唐詩詠愈來愈靚　最新照片網民驚呼唔認得

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唐詩詠（Natalie）主演的劇集《解決師》將於今星期播放大結局，憑她的精湛演出令觀眾看得既緊張又肉緊，相當期待她最後能不能與王浩信飾演的O Sir迎來happy ending。然而，有網民察覺到唐詩詠於劇中的容貌與她近幾個月的照片大有分別，疑似容貌升級！

唐詩詠出道以來都是標榜自然美女的旗號，鄰家女孩形象深入民心。（Instagram：@natalietong53）

唐詩詠主演的劇集《解決師》正在熱播中。（Instagram：@natalietong53）

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唐詩詠出道以來都是標榜自然美女的旗號，鄰家女孩形象深入民心，更甚少有整容傳言。不過，有網民發現近月的唐詩詠卻似乎外貌上有些改變，認為乍看照片雙眼皮似乎變得更明顯，眼距亦變得更窄，未知是否因妝容改變的緣故，令眼睛變得更精伶更有神，更顯成熟。

有網友稱乍看照片雙眼皮似乎變得更明顯，眼距亦變得更窄，未知是否因妝容改變的緣故。（Instagram：@natalietong53）

唐詩詠今日（19日）現身TVB台慶。（電視截圖）

對於獲網民大讚愈來愈靚，甚至與同劇的張曦雯撞樣而惹來容貌升級疑雲，唐詩詠回應《香港01》時拒絕回應，並表示：「之前已經問過啦答過啦」，似乎對網民的讚賞不太受落。

今年7月出席活動時的唐詩詠。（VCG）

休假後於9月復工的唐詩詠。（VCG）

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