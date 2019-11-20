王力宏太太李靚蕾「戰鬥格」出席林志玲婚宴　竟被狠批不尊重新娘

台灣名模林志玲與日本男星AKIRA於周日（17日）舉辦婚宴，多位到場祝賀的女星小S（徐熙娣）、陳怡蓉、張歆藝等都選擇以低調的裝束出席，讓新娘林志玲成為當晚最矚目、最美麗的主角。然而，王力宏太太李靚蕾當晚卻以「戰鬥格」出席婚宴，拋胸露背的模樣被網民狠批不尊重新娘。

林志玲與AKIRA於周日（17日）舉辦婚宴。（VCG）

小S當晚以低調黑色晚裝出席。（VCG）

李靚蕾在社交網站上載婚宴當晚的照片，照片中的她身穿藍色的露肩性感低胸晚裝，盡露雪白的肌膚和傲人的身材，頓時成為焦點。不過她隨即惹來一眾網民大罵有機心，並搶盡新娘風頭：「全世界就你最好看就你有胸？」、「可以給人尊重嗎？」、「很討厭別人結婚穿得袒胸露乳的！」亦有網民為她護航，大讚她打扮大方得體，而且身材更比林志玲身材好，一點也不像生過三個小朋友，紛紛表示羨慕。

李靚蕾（右一）身穿藍色的露肩性感低胸晚裝，盡露雪白的肌膚和傲人的身材。（微博：@李靚蕾Jinglei）

李靚蕾（左一）袒胸露背出席惹來網民惡評。（VCG）

雖然現時參加婚禮的衣著打扮變得沒有像以前講究，不過還是要好好遵守婚禮上的穿搭禮儀，首先，不要穿全白的洋裝，以免被人誤會誰才是新娘的尷尬情況，可以選擇其他淺色如裸色系的晚裝代替；另外，不可打扮過分性感，婚禮並不是展露身材的好地方，打扮大方得體才是對新人應有的尊重；最後，畢竟婚禮是莊重的場合，不宜打扮太隨便，卡通T恤或衛衣可免則免。

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