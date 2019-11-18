【收視滯後報告】從三套劇一個節目看出　TVB已走出「罷睇」陰霾

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是11月4日至11月10日。今次TVB三套劇集收視都站在25點之上，在最五個星期已經有四次這樣的情況，明顯在早前一連串的「罷睇」行動後，TVB的收視已漸告穩定。

不止三線劇回到穩定時期，就連星期六晚上播放的《3日2夜》最近也不時重上雙位收視，早前已分析過，因為星期六晚上經常發生示威行動，不少人轉台到TVB新聞台留意直播，所以《3日2夜》曾試過長達九周只有單位數字，證明收視的確慢慢回升。

《3日2夜》終於回升。(螢幕截圖)

+ 7 + 6 + 5

不過，雖然收視回到穩定期，但卻沒有太大的突破，要知道這是台慶周月，兩套台慶劇齊齊推出，暫時兩劇收視也是平均25點左右，不算低，但以台慶劇來說的確不太滿意，尤其是《解決師》有強大陣容，也是觀眾喜愛的題材，也是是錄得暫時25.6的平均收視，放在全年只能排在第四位，三甲不入。

即睇收視報告：

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.4點，最高收視周一(04日)晚27.0點。《牛下女高音》周一至五平均25.5點，最高收視周四(07日)晚27.1點。《解決師》周一至五平均25.9點，最高收視周一(04日)晚26.7點。《絕代商驕》周一至五平均6.0點，最高收視周三(06日)晚6.8點。