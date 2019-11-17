【演員請就位】顏卓靈超凡演技人氣急升　網友力讚是天賦型演員

藝人顏卓靈近來參加內地綜藝節目《演員請就位》而人氣急升，繼首集挑戰主演《繡春刀》獲讚賞之後，最新一期播出主演的《大明宮詞》亦看到觀眾拍案叫絕。不少觀眾直指其喊戲演得動人，容易令人完完全全投入其角色人物當中，絕對在表演方面有天賦是一位實力派演員。連趙薇亦給出高度評價，認為她整個人是非常適合拍電影的。

顏卓靈的演技獲得內地觀眾肯定。（《演員請就位》微博圖片）

就在最新一期播出的節目中，導演與導演之間就需要挑選對方的作品進行拍攝PK。而趙薇就抽中了李少紅導演，挑選了她的名作《大明宮詞》進行比拼，故事主要圍繞太平公主與薛紹之間的愛情故事。而趙薇就不完全跟足原著拍攝，在原有的古裝劇元素中增加了現代元素，用「面具」去帶出一對年輕男女朋友的愛情故事。茉莉（顏卓靈飾）為了男友小飛（張哲瀚飾）的前途着想而同他分手，主要因為小飛的公司下令了禁愛令，只要他是單身公司就捧紅他，否則他永遠都當不了男主角。果然小飛闖出了名堂，可是他非常不開心，在一次的聚餐中他大聲講道，如果再有一次選擇的機會他寧可放棄當男主角，換回自己的愛情，剛好這一番說話給茉莉聽到令她非常感動爆喊，繼而二人在大街中接吻，短短幾分鐘的電影就此完結。

他們二人拍攝《面具》。（《演員請就位》微博圖片）

正因為顏卓靈在飾演茉莉的時候，她完全代入了人物角色，將人物的不同階段情緒演得非常到位，令大家非常相信她就是茉莉。而令大家看到感動的一幕就在於她最後聽到小飛一番說話爆喊的時候，眼淚自然流下沒有過多的表演痕跡，感染力非常強帶出強大的信服感。網友們都因為她的喊戲對她演技加以讚許，認為她是一位天賦型的演員，大家在微博留言：「眼睛裡都是戲」﹑「哭戲非常自然動人」…認同她是一位實力派演員。

顏卓靈的喊戲非常打動人心。（《演員請就位》截圖）

而導演趙薇都被她的演技所感動，更看到喊添。她更公開大讚顏卓靈是演電影的不可多得的人才：「顏卓靈就是不是特別多的表現感，我全部走內心，外面可能看起來沒有甚麼，這是適合拍電影的。苿莉這個角色卓靈去演，她是真的是一個灰姑娘，而不是一看出來她就是一個應該得到關注與寵愛的一個人。」事實上趙薇已經不是第一次讚顏卓靈，在拍攝《繡春刀》的時候，她曾講到：「雖然她沒有更多的表演空間與可能性，但她是非常打動我的，她讓這個故事變得真實可信，我特別為他們感到驕傲。」頻頻的讚賞可見顏卓靈的演技實力非凡。

趙薇看到喊。（《演員請就位》截圖）