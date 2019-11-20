【金雞獎】蘇有朋西裝Look超搶眼　網友激讚：不輸小鮮肉！

過去在任何的大型頒獎典禮中，外界的關注度只會落在女星如何穿着打扮，爭艷鬥麗的畫面中，而疏忽了不少男星精心設計的打扮。近年因為內地年輕化偶像的崛起，使這個現象出現了極大的轉變，以使大家非常關注這一班「鮮肉偶像」的打扮。

近日，內地金雞獎在廈門舉行盛大開幕禮，除了邀請圈中資深大明星出席，就好似黃曉明﹑陳坤﹑吳京等之外，不少90﹑00後的流量男明星亦獲邀參加，就如易烊千璽﹑王俊凱﹑劉昊然﹑陳飛宇﹑陳學冬等，在是次典禮中雖然他們精心打扮出席，但仍然不及46歲的蘇有朋夠搶眼，使他在微博的話題度高企完勝一眾後輩，不禁令人覺得「薑愈老愈辣」的道理所在。

蘇有朋的穿着意外地成為話題。（蘇有朋微博圖片）

作為是次典禮中的表演嘉賓，看來蘇有朋非常重視。他就拋開過去眾多男星會選擇穿着的一整套深色西裝的穿搭，就挑選了一套特別有設計感的Oversize灰色側置紐扣的西裝，再搭配知名品牌的黑色西褲與皮鞋，整個人看起來的確具有時裝感。但未知是否童顏與身材瘦小的關係，有不少網友就認為他Carry不了這一套西裝，雖然未至於難看但就總是覺得怪裡怪氣的，發現他好似穿出了「小朋友偷穿大人衣服」的感覺出來，似足《那些年，我們一起追的女孩》主題曲《那些年》的歌詞形容中「將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝」非常貼切。正正因為如此令他在眾鮮肉中突圍而出，成為金雞獎另一個最大亮點。網友對於他這一身充滿少年感的衣著留言說道：「太搶眼了」﹑「不好好穿衣服」﹑「扣子給我亂扣」…非常好笑。

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網友形容他似「小朋友偷穿大人衣服」的感覺。（蘇有朋微博圖片）

而其他男星雖然有一些打扮具有設計感，但始終不及蘇有朋的突出感重。就好似陳學冬的綁腰式西裝，非常配合他的181CM高身材，突顯了大長腿的優點。而22歲的劉昊然身穿知名品牌灰色西裝，西裝外套上的交叉綁帶式設計特別亮眼，完美配合了他的184CM身段。而其他男星幾乎都是以正裝的黑色禮服亮相，均給人一種紳士感特別重的感覺。

陳學冬的綁腰式西裝亦非常有設計感。（陳學冬微博圖片）

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