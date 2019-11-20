張栢芝為細仔Marcus慶祝一歲生日　外籍工程師就是親生父親？

張栢芝於去年年底秘密誕下第三胎「小王子」Marcus後，對於細仔生父的身份絕口不提，引發外界諸多猜測，謠言不斷。昨晚（19日）栢芝與幾位好友齊齊為Marcus慶祝一歲生日，她的外籍緋聞男友Leo亦陪伴在側，網民再次推測他的身份就是Marcus的親生父親。

張栢芝的細仔Marcus日前一歲生日。（微博：@張栢芝）

其實過去栢芝周不時都有將與Leo的合照放上社交網站，據悉任職工程師的Leo比栢芝年輕3至5歲，同時亦是她的英文老師，因此相當融入栢芝一家，與12歲大仔Lucas和9歲二仔Quintus都玩得相當投契。早於2013年已有新加坡傳媒報道過二人的緋聞，當其時栢芝與兩個囝囝Lucas和Quintus在新加坡定居，而Leo則在新加坡做工程師。雖然栢芝至今仍未有公開過Marcus的親生父親是誰，不過有傳言指Marcus是中英混血兒，再加上Lucas和Quintus都是跟前夫謝霆鋒姓謝，而Marcus則跟栢芝姓張，因此他的親生父親很有可能是一名外國人。

網傳張栢芝「小王子」生父是英國工程師 網友搜證發現有跡可尋

張栢芝遊日與「小王子」慶祝一歲生日 意外樣貌曝光？

過去栢芝周不時都有將與Leo的合照放上社交網站，而Leo亦相當融入栢芝一家。（網上圖片）

栢芝在Instagram上載多張照片，Marcus躺在她的懷中飲奶，看上去非常乖巧。而Leo則十足主人家姿態坐在栢芝和Marcus旁邊，更親暱地與栢芝拿起紅酒杯合照，更令人懷疑他就是Marcus的生父。

Marcus躺在栢芝的懷中飲奶。（Instagram：@cecilia_pakchi_cheung）

Leo十足主人家姿態坐在栢芝和Marcus旁邊，更親暱地與栢芝拿起紅酒杯合照，令人相當懷疑他的真正身份。（Instagram：@cecilia_pakchi_cheung）