X1因《PRODUCE X 101》造馬風波幾近停工　成員商討解散意見不一

韓國Mnet人氣選秀真人騷《PRODUCE 101》系列導演安俊英承認節目造假後，《PRODUCE 48》出道組合IZ*ONE因而宣布延遲推出最新專輯，而《PRODUCE X 101》出道男團X1的工作幾乎停滯。今日（20日）有消息指《PRODUCE 101》系列製作公司CJ ENM與X1秘密會面，商討X1應否解散，惟X1成員意見不一，因而未能達成共識。

《PRODUCE 101》系列導演安俊英承認節目造假後，《PRODUCE 48》出道組合IZ*ONE宣布延遲推出新專輯。（Twitter/@official_izone）

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韓國歌謠界消息人士透露，CJ ENM本月15日與X1全體成員會面，商討X1日後發展方向。雖然X1已經了解到大眾對X1的想法，惟對組合應該維持還是解散仍未有定論，CJ ENM事後向X1成員各自所屬公司表示，會按照X1成員想法決定組合是否解散。為了以防萬一，X1成員各自所屬公司亦已制定對策應付。CJ ENM回覆韓國傳媒查詢，承認確實與X1成員會面，但該次見面不是決定組合是否解散，又補充X1是否繼續活動，將與成員們、各經紀公司和相關人士協商後慎重決定。

有消息指《PRODUCE 101》系列製作公司CJ ENM與X1秘密會面，商討X1應否解散，惟X1成員意見不一。（Twitter/@x1official101）

CJ ENM承認確實與X1成員會面，但該次見面不是決定組合是否解散。（Twitter/@x1official101）

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