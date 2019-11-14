《Produce 101》全季確認造馬　I.O.I、Wanna One難逃造假污名？

韓國MNET人氣選秀節目《Produce 101》系列的造馬風波一浪接一浪，繼早前被警方拘留的節目監製安俊英PD承認第三季《Produce 48》及第四季《Produce X 101》票數造假後，今日（14日）警方再爆出原來投選出I.O.I與WANNA ONE的第一、二季同樣有投票造假的情況。

警方再爆出原來《Produce 101》第一、二季同樣有投票造假的情況。（MNET）

雖然安俊英PD曾否認前兩季有票數造假的情況，不過警方表示按照首爾警察廳網絡安全科的調查結果顯示，於2016及2017年播出的《Produce 101》及《Produce 101》第二季的最終結果與觀眾投票的數據存在差異，目前正展開追查。已被拘留的安俊英PD和監製金勇範（音譯）今日早上步出警署時被傳媒問到「是否承認投票座駕嫌疑」，安俊英PD只以「對不起」代替提問就匆忙坐上護送車離去。

安俊英PD今日早上步出警署時被傳媒問到「是否承認投票座駕嫌疑」，他只以「對不起」代替提問就匆忙坐上護送車離去。（視覺中國）

除了安俊英PD和監製金勇範外，韓國警方至今已拘捕10名製作組和娛樂企劃公司相關人員，他們涉嫌在第一至四季的最終直播中操控觀衆的收費文字投票結果，為特定參賽者帶來利益。 另外，安PD還涉嫌收受利益，從上年年尾開始，接受了由各個娛樂企劃公司在江南一帶的娛樂場所提供的超過40次招待，據估計每次的接待金額超過數百萬韓元，合共超過一億韓元（約67萬港元）。

「國民女團」I.O.I由2016播出的《Produce 101》而誕生。（網上圖片）

透過《Produce 101》出道的WANNA ONE有「國民男團」稱號，人氣極高。（網上圖片）

女團IZ*ONE及男團X1因第三及第四季造假而全面停止一切韓國國內的活動，甚至被冠上「造假組合」的稱號陷入解散危機。如今連第一、二季都被揭發造馬，意味着因節目誕生的「國民女團」I.O.I與「國民男團」Wanna One的最終出道成員並非100%由觀眾票選出來。雖然這兩個限定團體早已完成合約正式解散，但造假事件曝光後仍引起巨大爭議。

IZ*ONE（Twitter：@official_IZONE）

X1（Twitter：@x1official101）

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