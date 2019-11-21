【鳳弈.劇透】何泓姍失蹤陰差陽錯做宮女　玩讀心術欺騙皇后

無綫熱播內地劇《鳳弈》，上回講到百戲團台柱葉凝芝（何泓姍飾）被皇后看中，而被招入宮為太后賀壽。沒想到這一個表演是被長公主所利用，教其當日祝壽之日講出一段賀詞，以致達到其所需目的。愚蠢的她沒有想那麼多，沒想到就因此闖出了大禍，因為該段賀詞有污衊皇上之意，最終令她飽受牢獄之災。所幸魏廣（徐正溪飾）一早得知這是長公主的計謀，不忍心令無辜的人受害，因此出手相救葉凝芝助她逃過一劫，最終令她對魏廣芳心暗許，向他承諾他日一定會還該恩情。

葉凝芝不斷被人利用飽受牢獄之災。（劇照）

繼而皇宮一別之後，凝芝對魏廣念念不忘，甚至還得了相思病。一次她在街上行街，剛好被朗坤（黎耀祥飾）看中起了色心，吩咐手下找機會將她弄到手，而這一番說話亦被魏廣聽到非常不放心，又再一次作出營救。但在其中魏廣就得罪了朗坤手下楊彪，凝芝為救魏廣就設計藉民憤懲罰了楊彪，但就將百戲團拖入更大的困境。雖然如此但聰明的魏廣又想出了其招，一面假意為朗坤謀劃，一面暗中修書助眾人逃脫，再次助凝芝逃出生天。

朗坤看中了凝芝對其起色心了。（劇照）

不過魏廣的計謀好快被楊彪識穿，在逃離官兵之時就與凝芝失散，而她亦在這段時間陰差陽錯跌入了梨花學堂新招宮女的浴池中，這是一個進宮的宫女侍奉皇后的地方，因而她就趁機留下此地望等待他日進宮與魏廣重逢。一次因為皇上的誕辰就到，皇后就來了梨花學堂想尋找有何特別慶祝方法，沒想到凝芝為了達到目的不惜講大話，略施小計令皇后以為她有讀心術，從而對她刮目相看滿足其要求。