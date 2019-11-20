黃澤鋒太太誤吸催淚煙連累女兒 ：講句坦白好心痛

反修例引發的示威已多次演變成警民衝突，警方發射催淚彈驅散示威者，有催淚煙飄入民居。黃澤鋒太太陳麗麗在其facebook出帖文指出，自己早前誤吸入催淚煙，懷疑經母乳餵哺感染到女兒小黃妃，皮膚出現紅點，幸好女兒有抗體，正慢慢康復中。

今天（20日）澤鋒出席髮廊開張活動時候提及這件事情，他說：「其實太太同女兒慢慢開始好轉，呢兩日都冇太大問題。囡囡仲細，原來最好方法係搽人奶，效果好好，可能抗體問題。咁囡囡都係用人奶沖涼，紅疹慢慢退。不過有一樣唔好，就係佢發脾氣，可能小朋友唔識講嘢，所以呢兩晚都照顧得辛苦。」

澤鋒希望囡囡快點康復。（陳順禎攝）

這件事情發生後，澤鋒坦言沒有生氣。現年52歲的他說到成長到現在才成為人父母，終於明白當初父母心情：「我發覺小朋友有少少事我都會好赤，講句坦白好心痛。佢有事我真係行唔安坐唔定，第二做父母後真係明白會擔心小朋友幾時好返。我只想佢冇事，嬲唔嬲都係其次。」

現在香港很多地區殘留很多催淚煙的毒素，所以澤鋒盡量避免太太再吸入催淚煙，下令二人少一點去街：「盡量少出街啦叫佢哋，因為你都唔知咩地方有問題，連我自己出完街我返完工返屋企第一時間都係清潔清潔，一定要沖埋涼先掂佢。」