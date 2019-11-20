麥當娜凌晨3點挑戰攝氏5度冰浴　浸完後一個舉動嚇怕網友！

61歲美國「流行女皇」麥當娜（Madonna）作風大膽，行事高調，一言一行都備受矚目。日前，她在IG上載短片，當中的一個舉動竟嚇怕網友。

麥當娜在配文中寫到：「凌晨3點，我們要開始冰浴挑戰了嗎？華氏41度（約攝氏5度）對傷患最好！」

短片中，麥當娜身穿黑色貼身Bodysuit，先做了一些熱身運動，然後雙腳浸入放滿冰塊的浴缸中，差不多20秒之後，她向鏡頭show出胯關節下的小部分傷痕，隨即整個人雙腿伸直，坐入浴缸中。如果大家覺得這一舉動已經不可思議，那麼麥當娜接下來的舉動會更加令人大跌眼鏡。

61歲麥當娜身材fit爆。（視頻截圖）

大約一分鐘之後，麥當娜「出浴」穿上浴袍，手中拿著裝著黃色液體的杯子，直言「浸完冰浴後飲尿真的很棒。」不知道這番說話真假與否，但的確令不少網友感到驚訝。

大家估下麥當娜杯中的黃色液體是否如她所講？（視頻截圖）

曾自稱用尿液治香港腳

雖然不知道麥當娜是不是同大家講笑，不過早前她曾自爆會用尿液治療香港腳。而根據明朝醫學家李時珍所著的《本草綱目》「人部」中的「人尿」記載：「止勞渴，潤心肺，療血悶熱狂，撲損，瘀血在內運絕……」用於虛勞咳血，吐血，產後血暈，跌打損傷，血瘀作痛等，一般以10歲下健康兒童小便為佳。

另外，根據網上的「尿療法」記錄，不少名人都採用過這種另類療法，比如印度總理Morarji Desai曾在1978年接受美國時事節目《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問時，公開自己長久以來都奉行尿療法；上世紀90年代，香港著名主持人葉特生在癌症康復之後，亦曾表示自己透過尿療法康復，並大力推崇；陳啟泰也曾傳以飲尿治療脫髮；還有剛剛卸任的玻利維亞總統Juan Evo Morales Ayma也在2014年透露曾有以自己的尿液保養身體的習慣，並稱「對抗咳嗽，沒有什麼比一碗尿液更有效」。

不過，治病療傷這件事，絕對不能盲目參照，還是要有醫生指導。