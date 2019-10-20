61歲麥當娜又傳「婆孫戀」？大緋聞男友36年　成小鮮肉收割機

61歲麥當娜（Madonna）再傳新歡，這一回對象據傳是小她36歲的小鮮肉舞者Ahlamalik Williams，外媒爆料指出麥當娜曾在自己的IG貼出與Ahlamalik Williams熱舞的照片，慶祝新專輯《Madame X》拿下全球銷售榜冠軍的寶座，2人又被拍到相伴外出，似乎正在熱戀中。

麥當娜曾在IG貼出與緋聞男友熱舞的照片。（IG@madonna）

根據「TMZ」報導，麥當娜最近剛結束紐約19場《Madame X》演唱會，隨後被拍到與一名神秘男子離開，2人互動親密，就像是一對戀人，知情人士指出這名男子就是麥當娜的舞者之一Ahlamalik Williams，外型高大俊俏，又有精湛舞技，外傳Ahlamalik Williams甚至預備在麥當娜的新歌《God Control》當中演出，看來這名新歡頗得麥當娜的歡心。

麥當娜過往情史豐富，包括辛潘（Sean Penn）、前NBA球星丹尼士洛文（Dennis Rodman）、《神探福爾摩斯》系列（Sherlock Holmes）導演佳烈治（Guy Ritchie）等名人都與她交往過，如今傳出她與Ahlamalik Williams交往，後續狀況如何，外界相當關注。

麥當娜最近剛結束紐約19場《Madame X》演唱會。（IG@madonna）

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