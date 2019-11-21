【多圖】劉詩詩產後狀態大勇減走包包面　原來靠呢種食品？

內地女星劉詩詩2015年跟吳奇隆結婚，今年4月誕下兒子，短短幾個月時間就極速修身，而且比多年前的她更窈窕，狀態更好，讓人非常羨慕。日前，她在微博貼出一輯出席活動的照片，穿上了超顯胖的裙子，卻一點也不覺臃腫。她更在訪問中大爆自己以前的慘痛瘦身經歷。

劉詩詩大騷美腿和香肩。（微博圖片@劉詩詩）

現年32歲的劉詩詩憑《步步驚心》等劇集廣為人認識，清麗的氣質非常吸引。她在今年產後露面，已被外界大讚纖巧身材勁少女。近日，她在微博上載的照片更盡顯修身成果，她穿上白色羽毛一字肩連身裙，裙子明顯難carry，因為一不小心便會非常顯胖，不過她也能完美駕馭，網民一面倒大讚她的美貌，更說她一點也不像生完孩子。翻看舊照，更發現她現在的外表和氣質更勝從前，沒有了以前的包包臉，清減不少，而她的衣著愈來愈有品味。

從前的劉詩詩，除了包包臉，身形也較現在圓潤，現在的她就非常骨感。（微博圖片@九九長安三千路）

這張2018年的照片，可見當時劉詩詩的臉也有點圓，現時的她更見氣質和纖瘦。（視覺中國）

其實劉詩詩以往曾在訪問中透露過自己以前曾經胖過，更是喝凍水都會肥，試過不同的方法和經歷才能走到現在。當時還是在舞蹈學校學習的時候，為氣持身形，有長達5年的時間更不吃主食，即是澱粉質，每天只吃一個蘋果和一杯酸奶，但這個方法實在不能持久下去，到後來她才知道正確的方法就是調整飲食習慣，配合運動。她曾分享自己的一個小習慣是喝咖啡不會加糖，但放蜜糖，而且是喝可以減肥的那種咖啡，既能減掉baby fat，蜂蜜也能美容養顏，一舉兩得。

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