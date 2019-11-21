《Punisher》有望回歸？　主角Jon Bernthal：會全力投入角色發展

Marvel美劇《漫威制裁者》（MARVEL'S The Punisher）自2017年在Netflix上架後口碑載道，並於今年1月推出第二季，無論在IMDb或爛番茄的成績都很好，就連「饒舌之神」Eminem都是劇本集粉絲。很可惜，第二季上架不足一個月Netflix就宣布取消這套劇，令大批劇迷感到不滿，Eminem亦為此在Twitter公開為劇集發聲。

《Marvel's The Punisher》由John Bernthal主演。（劇集海報）

《The Punisher》劇情主要講述前海軍陸戰隊軍人Frank Castle（Jon Bernthal飾）全家慘遭殺害，被追捕後開始復仇大計，並在第一季最後一集在避彈衣上畫上標誌性的「骷髏頭」，正式成為「制裁者」。劇集有大量打鬥和次級的槍戰場面，打戲拳拳到肉，令人看得大呼過癮。既然Netflix宣布取消劇集，不過飾演「Punisher」的Jon Bernthal並沒有打算放下角色，更對參與Marvel新項目持樂觀態度。

由於Marvel Studio總裁Kevin Feige已升為Marvel受首席創意總監，所有電影、劇集、出版、漫畫等內容都由他接管，而Feige主導的多部超級英雄劇即將在Disney+上架，令一眾劇迷很期待《Marvel's The Punisher》、《Marvel's Daredevil》及《Marvel's Jessica Jones》能夠回歸。另外，有外國傳媒報道，Feige很希望Jon Berthnal在未來的Marvel電影宇宙中繼續飾演「Punisher」Frank Castle，雖然暫時還未知道是什麼計畫，消息指很可能是在電影《Midnight Sons》中亮相。

近日Jon Bernthal接受訪問時，談到再度飾演「Punisher」的可能性，他直言飾演Frank Castle對自己來說一直都很專注如何演繹這個角色：「不是我們拍或不拍、我演或不演的問題，我只在乎給喜愛Frank Castle的粉絲所演繹的。我愛Frank Castle，我與他同在，對他的愛始終如一。Frank Castle在的心和骨子裏，過去幾年這個角色深得軍事、執法社群和漫畫迷的心，能夠飾演這個角色是我的榮幸，我很感恩亦很敬重。」他表示會全心全力投入任何關於Frank Castle日後的發展，更指這個角色在自己的心中佔有很重要的一席位，更承諾會守護Frank Castle。