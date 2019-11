7歲Beyoncé大女Blue Ivy遺傳父母音樂潛質　奪騷靈歌曲唱作大獎

國際樂壇天后Beyoncé自出道以來,在不同頒獎典禮上多得無數獎項,幾乎沒有人能夠挑戰其樂壇地位。她於2008年嫁給Jay-Z,並於2012年誕下女兒Blue Ivy Carter,不過她沒有停止工作,同時將Blue Ivy管教得非常好。現年7歲的Blue Ivy遺傳了父母的音樂潛質,日前在《2019 BET Soul Train Awards》,憑有份參與創作母親Beyoncé的歌曲《Brown Skin Girl》,而奪得「Ashford & Simpson Songwriter's Award」創作獎項,是年紀最輕的得獎者!

Blue Ivy亦參與過拍攝母親Beyoncé的歌曲《Spirit》的MV。(電視畫面)

Beyoncé今年為迪士尼動畫電影《獅子王》(The Lion Kong)配音,及推出了以電影為主題的專輯《The Lion King: The Gift》。雖然專輯口碑強差人意,但收錄在專輯內的單曲《Brown Skin Girl》卻出奇地打入「Billboard百大單曲榜」。歌曲的開首和結尾都由Blue Ivy獻唱,歌詞意思是希望啡色皮膚的女孩們能夠擁抱和接受自己:「啡色皮膚的女孩,您的皮膚就像珍珠一樣,是世界上最好的東西,不要將自己來換取任何人。(Brown skin girl, your skin just like pearls, the best thing in the world, never trade you for anybody else.)」

Blue Ivy跟Beyoncé的樣貌很相似。(電視畫面)

Blue Ivy唱兩嘴 令歌曲知名度增

歌曲成功引起外界關注,更在社交平台發起了「#BrownSkinGirlChallenge」(啡色皮膚女孩挑戰),一眾圈中擁有啡色皮膚的女星參與,包括Kelly Rowland、《黑豹》女星Lupita Nyong'o、名模Naomi Campbell等人,在Instagram上載唱這首歌的片段。歌曲如此成功,除了有Beyoncé和Jay-Z作為歌曲主要創作人,Blue Ivy都的參與和合唱都對這首歌的關注度起了很大作用,或多或少增加這首歌能夠奪獎的機會。另外,其實這不是Blue Ivy首次參與幕前工作,她在2014年亦曾試過跟Beyoncé合唱歌曲《Blue》,還有在Beyoncé新歌《Spirit》中的MV亮相。不少網民都表示Blue Ivy得天獨厚,加上有天王天后培養,成長後必定青出於藍。

