「收視女王」楊紫被爆去整容醫院疑進廠維修　微博無畏講出真相

內地人氣女星楊紫果然人紅是非多，伴隨高人氣的關係，其一舉一動都廣受外界關注。近日她就被媒體影到打扮低調秘密現身某整形美容醫院，令她再次陷入整容疑雲當中。

據內地媒體報道，近日楊紫就獨自揸車出現某整形美容醫院中，當時她頭戴cap 帽同戴上口罩，打扮非常低調，離開時已經是晚上，逗留時間頗長，因此被懷疑是「進廠維修」。但她的粉絲就為她發聲認為去整容醫院不一定是整容，更何況該醫院還標明「美容」二字，明星閒時走去保養美容非常正常。

楊紫被影到去整形美容醫院，陷入整容疑雲中。（Ba哥專用微博圖片）

外界不斷猜測，楊紫就即刻跳出來公開澄清，原來只是一場誤會而已：「想着趕在進劇組前，抽空去護膚並且除個碎髮，結果沒想到大家這麼關注。那不如借這個機會請教下各位，毛孔怎麼消炎比較快？因為今天還是紅的。」強調只不過是去美容美容而已。

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楊紫原來只是去美容。（視覺中國）

事實上，楊紫已經不是第一次被傳疑有整容，近年面對這一種傳聞她都一一否認，認為好多時只是角度問題而已：「角度找的好大臉貓變錐子臉，角度找的不好，錐子臉變大臉。別一看別人美了就說整容，不自信的人內心沒有安全感才會總這麼嚷嚷。」看來楊紫已經見慣不怪。

楊紫之前已經不斷澄清整容一說。（叫我老伯微博圖片）