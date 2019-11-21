【解決師．劇透】馮盈盈想大義滅親　最後竟釀成慘劇？

TVB劇集《解決師》快將大結局，上集講到美霞（苗可秀飾）記掛太子（李天翔飾），獨自回港聽審，太子終認罪。TY（唐文龍飾）、頌如（陳敏之飾）宣布結婚，Jovy（唐詩詠飾）萌生與O Sir（王浩信飾）安定的想法。Ace（馮盈盈飾）面對Man Sir（張頴康飾）的野心甚感擔憂，並懷疑有了身孕但不敢求證。Man Sir吩咐下屬捉拿小鳳嫲嫲（羅蘭飾），幸好被O Sir及時救走。Man Sir驚覺有異，終發現O Sir監聽其電話，將計就計，令高Sir（李國麟飾）、O Sir陷入危機……高Sir中槍入院，O Sir頓成疑犯，被警方通緝。Man Sir發現有神秘人報警，壞他計劃。

高Sir中槍。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回（第29集）講到高Sir無恙醒來，得到高俊（丁子朗飾）機敏協助，順利將說話傳給Jovy。O Sir、Jovy聯同眾學生，避開警方耳目，成功取得有助O Sir脫罪的證據。Man Sir得知Ace懷有身孕，更有動力實踐計劃。Ace屢勸無效，暗中偷走藏有Man Sir罪證的隨身電話，欲交給Jovy，但最後心軟卻步。可惜，Man Sir仍誤會電話已落入Jovy手中，奕鋒（彭皓鋒飾）隨即派人展開追殺。Jovy中槍跌進海中，頌如、美霞傷心欲絕……